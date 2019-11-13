شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Facebook Pay خدمة جديدة للدفع الإلكترونى من عملاق التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك، عن خدمة الدفع الإلكترونى الخاصة بها Facebook Pay والتى ستكون متاحة ضمن كافة تطبيقاتها مثل ماسنجر وانستجرام وواتس اب وفيس بوك نفسه.

وبحسب ما ذكره فيس بوك عبر المدونة الرسمية، فإن Facebook Pay مصممة لتسهيل الدفع بين خدمات الشركة المختلفة، إذ يمكن استخدام الخدمة للدفع مقابل شراء المنتجات أو التبرع للجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية أو إرسال الأموال لأصدقائك، مع ملاحظة أن Facebook Pay منفصلة عن عملة ليبرا ومحفظة كاليبرا للعملات الرقمية، فهى خدمة دفع الكترونى بالعملات الحقيقية.

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وكشف فيس بوك أن خدمة Facebook Pay ستتوفر فى الولايات المتحدة بداية من الأسبوع الجارى، وستدعم فى البداية جمع التبرعات والتحويل من شخص لآخر وشراء التذاكر للأفلام وشراء العناصر ضمن الألعاب وبعض الصفحات والشركات التى تبيع منتجاتها من خلال خدمة متجر فيس بوك.

ومن المنتظر أن تكون الخدمة متاحة فى البداية على تطبيق فيس بوك، لكنها ستتوفر على باقى التطبيقات بشكل تدريجى وللمزيد من المستخدمين حول العالم، ويمكن الوصول للخدمة من خلال إعدادات تطبيق فيس بوك أو مسنجر، وتدعم بطاقات الائتمان والمسبقة الدفع وحسابات باى بال وتقوم بتنفيذ عمليات التحويل بواسطة عدة شركات مثل سترايب وباى بال.

وتوفر فيس بوك الحرية للمستخدم لإعداد الخدمة فى كل تطبيق على حدة، أو مرة واحدة وتعميمها بكافة تطبيقاتها، إلا أن فيس بوك لم يكشف عن العمولات التى قد تتقاضاها من خدمتها، أو مواعيد توفرها رسمياً بكافة دول العالم تدريجياً.