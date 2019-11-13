تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط ابل للإعلان عن MacBook Pro بحجم 16 إنش وسعر 2399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن ابل في طريقها للإعلان الرسمي عن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش اليوم، على أن يتوفر بسعر يبدأ من 2399 دولار.

في تقرير جديد نشر عبر صحيفة Bloomberg، أشير إلى أن شركة ابل في طريقها للإعلان الرسمي عن جهازها المرتقب MacBook Pro بحجم 16 إنش، كما كشف عن السعر الذي ينطلق به هذا الإصدار إلى الأسواق.

شغل جهاز ابل MacBook Pro بحجم 16 إنش العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث أكدت التسريبات السابقة على أن ابل قد بدأت بالفعل في إجراء الإختبارات النهائية على الجهاز قبل الإعلان الرسمي، واليوم تقدم صحيفة بلومبرغ تفاصيل جديدة عن موعد وسعر هذا الإصدار.

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ولقد أكدت صحيفة بلومبرغ على أن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش سيبدأ من سعر 2399 دولار، على أن يكون هذا الإصدار بديل للإصدار السابق بحجم 17 إنش، بينما يأتي بنفس مستوى تسعير النموذج المميز بحجم 15 إنش.

كما أشار تقرير Bloomberg إلى أن هذا الإصدار سيضم لوحة مفاتيح scissor-switch بتصميم جديد أكثر دقة وكفاءة، لذا نترقب إعلان ابل الرسمي عن الجهاز خلال الساعات القادمة.

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