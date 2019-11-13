الفيسبوك تدخل لسوق خدمات الدفع مع خدمة الدفع Facebook Pay

فاطمة أيت طالب - دبي - مفهوم الدفع عبر الأجهزة المحمولة ليس جديدًا، فنحن نشهد الكثير من المنافسة في هذا السوق اليوم. في الواقع، منذ عدة سنوات، حاولت الفيسبوك الدخول إلى سوق خدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة من خلال إطلاق خدمة Facebook Messenger Payments، وهي الخدمة التي كانت تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى بعضهم البعض عبر تطبيق Messenger.

ومع ذلك، يبدو أن الفيسبوك تريد تجربة حظوظها مرة أخرى في سوق خدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة، وهذه المرة مع خدمة أقوى تُدعى Facebook Pay. ووفقا للفيسبوك، فقد صرحت بالقول : ” سيتم البدء بتوفير Facebook Pay هذا الأسبوع على Facebook و Facebook Messenger بالولايات المتحدة الأمريكية لجمع التبرعات وشراء العناصر داخل الألعاب وشراء تذاكر الأحداث والدفع من شخص إلى أخر على Facebook Messenger وشراء العناصر داخل صفحات مختارة وفي Facebook Marketplace. ومع مرور الوقت، نخطط لجلب Facebook Pay إلى المزيد من الأشخاص والأماكن، بما في ذلك إستخدامها في Instagram و WhatsApp “.

ومع ذلك، بناءً على ما قيل، يبدو أن Facebook Pay تُستخدم في الغالب على الإنترنت، في حين يمكن إستخدام خدمات الدفع الأخرى مثل Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay في عمليات الدفع على الإنترنت وفي متاجر التجزئة الفعلية. لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خطط لتوسيع Facebook Pay في نهاية المطاف إلى متاجر التجزئة الفعلية، ولكن كما أوضحت الفيسبوك، فهي تخطط لتوسعة الخدمة لتشمل تطبيقات وخدمات أخرى تملكها.