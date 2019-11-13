أولى الصور المسربة للهاتف Xperia 3 تقترح قدومه مع شاشة مسطحة وواجهة خلفية منحنية

فاطمة أيت طالب - دبي - كان أداء قسم الهواتف الذكية في شركة Sony والمعروف إختصارًا بإسم Sony Mobile ضعيفًا في الربع الثالث من هذا العام، فقد إنخفضت مبيعاته بنسبة 32 في المئة، ولكن ذلك لم يمنع القسم من العمل على أجهزة جديدة. يتم الآن إعداد الهاتف الرائد التالي، ووفقا للتقارير الواردة من الصين، فهو سيحمل إسم Xperia 3.

هذا الهاتف والذي من المتوقع أن يضم المعالج Snapdragon 865 تم عرضه في صورة بحيث يضم شاشة مسطحة في الأمام وواجهة خلفية منحنية. إذا قامت شركة Sony بإطلاق الهاتف Xperia 3 بالفعل مع هذا التصميم، فسوف تعيدنا بالذاكرة إلى الوراء وبالضبط إلى الهاتف Xperia Arc الذي تم إطلاقه قبل عدة سنوات.





ستستمر الواجهة الأمامية في إستخدام شاشة CinemaWide الطويلة والخالية من القطع أو الثقب. من المؤكد أن هذه الشاشة ستواصل الإعتماد على تقنية OLED، ولكننا ما زلنا ننتظر لنر ما إذا كانت شركة Sony ستنضم إلى قائمة الشركات التي قررت رفع معدل تحديث شاشات هواتفها الذكية إلى 90Hz أم لا.

المواصفات الأخرى المتوقعة إلى جانب المعالج، هي دعم شبكات الجيل الخامس 5G في الأسواق حيث تم بالفعل إطلاق هذا الجيل الجديد من الشبكات، وثلاث كاميرات في الخلف مدعومة بالمزيد من ميزات Video Creator.