صفقة اليوم.. احترف التصميم الجرافيكي مع خصم 97% 

حزمة احتراف التصميم الجرافيكي The School of Graphic Design Mastery Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 366.

المدة: 40 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف كل المهارات والتقنيات التي تحتاجها لإنشاء تصميمات رائعة، وسوف تتدرب عمليًا على كل من: (فوتوشوب) Photoshop، وIllustrator، وIndesign، وAdobe XD بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع عملية، وتعلم نظرية الألوان، والتخطيط والتكوين، وكيفية استخدام الصور في التصميم، ومعالجة الصور وتحريرها.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام Adobe XD لإنشاء التصاميم التجارية، ثم الانتقال إلى Adobe Dimensions لإنشاء تصاميم ثلاثية الأبعاد، وإطارات عمل wireframe لصفحات الويب.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن متخصصين موهوبين في التصميم يمكنهم الإبداع في كل شيء، سواء تصميم صفحات المواقع، أو تصميم واجهات التطبيقات والبرامج، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات.

إذا كنت ترغب في بدء عمل حر، أو العثور على وظيفة بدوام كامل في مجال التصميم، فإن الحزمة التدريبية (The School of Graphic Design Mastery Bundle) ستساعدك على تطوير مهاراتك الإبداعية، مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، و366 درسًا، وما يصل إلى 40 ساعة من المحتوى لتغطي بذلك كافة المهارات والتقنيات التي تحتاج إليها لاحتراف التصميم، بدءًا من نقطة الصفر وحتى الاحتراف.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1400 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم احتراف كل المهارات والتقنيات التي تحتاجها لإنشاء تصميمات رائعة، وسوف تتدرب عمليًا على كل من: (فوتوشوب) Photoshop، وIllustrator، وIndesign، وAdobe XD بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع عملية، وتعلم نظرية الألوان، والتخطيط والتكوين، وكيفية استخدام الصور في التصميم، ومعالجة الصور وتحريرها.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام Adobe XD لإنشاء التصاميم التجارية، ثم الانتقال إلى Adobe Dimensions لإنشاء تصاميم ثلاثية الأبعاد، وإطارات عمل wireframe لصفحات الويب.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Graphic Design Master Class: Beginner

Graphic Design Masterclass: Intermediate

Adobe CC Master Class: Photoshop, Illustrator, Adobe XD, InDesign

Graphic Design Mastery: The Branding & Design Process

Photoshop Manipulation & Editing Masterclass

The Complete Graphic Design Theory for Beginners Course

Logo Design Mastery In Adobe Illustrator

الحصول على الصفقة: من هنا.