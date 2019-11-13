شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعيد تسمية أبعد عالم تم اكتشافه.. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت وكالة ناسا تسمية أبعد عالم اكتشفته مؤخرا، حيث أعطته تسمية جديدة " Arrokoth" وهو ما يعنى السماء فى اللغة الأمريكية الأصلية، وذلك بعد الانتقادات التى وجهت لها بسبب التسمية السابقة " Ultima Thule".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشبه هذا العالم شكل رجل الثلج، وتم اكتشافه خلال رحلة إلى بلوتو، وجاء اللقب الجديد بعد رد فعل عنيف على دلالات النازية التي يحملها لقبه القديم Ultima Thule.



رجل الثلج

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ويوجد هذا العالم على بعد أربعة مليارات ميل، حيث مرت مركبة الفضاء "نيوهورايزن" التابعة لناسا بهذا العالم البعيد في يوم رأس السنة الميلادية، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على استكشاف "بلوتو.

وتم تسمية هذا العالم الصغير Ultima Thule نظرًا لبعده عن الأرض، ويقول العالم الرائد آلان ستيرن، إن الاسم الجديد يعكس إلهام النظر إلى السماء، وهو واحد من الآلاف من العوالم الجليدية الصغيرة المعروفة في حزام كويبر بالمنطقة الثالثة الشاسعة للنظام الشمسي خارج الكواكب الأرضية الداخلية والكواكب العملاقة للغاز الخارجي.

وقال مارك بوي، من معهد ساوثويست للأبحاث، "البيانات من Arrokoth المسمى حديثًا، أعطتنا أدلة حول تكوين الكواكب وأصولنا الكونية"، مضيفا "نعتقد أن هذا الجسم القديم، الذي يتكون من فصين متميزين اندمجا في كيان واحد، قد يحمل إجابات تسهم في فهمنا لأصل الحياة على الأرض."