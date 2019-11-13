تكنولوجيا: اكتشاف جديد يعيد النظر بتاريخ الحشرات فى تطور الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء من الولايات المتحدة والصين دليلا يثبت وجود حشرات أولية كانت تلقح النباتات المزهرة في العصر الطباشيري المتوسط قبل 99 مليون سنة.
وقد أظهر تحليل 62 حبة من حبوب الطلع، أنها متكيفة لتحملها الحشرات، وهذه الحبوب تعود إلى نباتات من ذوات الفلقتين، التي تضم مجموعة كبيرة النباتات المزهرة. وقد تم باستخدام التصوير المقطعي للبنى الفسيولوجية، التأكد من أن هذه الحشرة كانت تقوم بتلقيح النباتات استنادا إلى شكل جسمها وتشريح فكيها المتكيفين لتناول حبوب الطلع.
لقد أصبح تلقيح النباتات بواسطة الحشرات سببا في انتشار وتطور النباتات المزهرة، ويعتقد أن هذا لعب دورا مهما في تشكيل مظهر المحيط الحيوي الذي تغلب فيه النباتات من كاسيات البذور وليس عاريات البذور.
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