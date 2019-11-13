شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار هايابوسا اليابانى يغادر كويكبا لتوصيل عينات إلى الأرض 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء اليابانية اليوم الأربعاء، أن مسبارها هايابوسا 2 قد غادر من كويكب ريوجو، بعدما هبط عليه لجمع العينات وسوف يسافر لمسافة حوالي 800 مليون كيلومتر لتسليمها إلى الأرض فى نوفمبر أو ديسمبر العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن وكالة الفضاء إن المسبار بدأ رحلة العودة إلى الأرض قبل الموعد المحدد رغم أنها كانت مقررة نهاية هذا العام، بعدما أنجز بنجاح المهام المخطط لها.



وقال مدير البعثة في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ماكوتو يوشيكاوا "نحن فخورون بقدرة مسبار هايابوسا 2 على إنجاز مهامه الصعبة ونود أن يواصل مهمته للنهاية".

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وكان قد تم تكليف المسبار، بمهمة أخذ عينات والحصول على أدلة حول تكوين النظام الشمسي وأصل الحياة في مهمته لاستكشاف الكويكب، الذي يعتقد أن مواده الجوفية، التي لم تتأثر بالتوهج الشمسي، قد احتفظت بحالتها منذ تكوين النظام الشمسى.



وقال مدير المشروع يويتشي تسودا "نتوقع أن يوفر لنا المسبار معارف علمية جديدة"، مضيفا "أن المسبار سيعيد إلى الأرض مادة الكربون والمواد العضوية التي ستوفر بيانات حول كيفية انتشار المادة حول النظام الشمسي، والسبب في وجودها على الكويكب وكيفية ارتباطها بالأرض".