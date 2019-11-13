تكنولوجيا: مايكروسوفت تدفع تحديث Windows 10 لشهر نوفمبر مع تحسينات في الآداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق تحديث شهر نوفمبر من Windows 10، الذي يأتي بتركيز على تحسين الخدمات والآداء، إلى جانب إستقرار النظام..

تقدم مايكروسوفت التحديثات الجديدة من نظام تشغيل Windows 10 غالباً بمميزات أكثر للمستخدمين، وفي تحديث شهر نوفمبر تركز عملاق البرمجيات بشكل خاص على تحسين الآداء وإستقرار النظام، مع مجموعة من الخدمات، كما يأتي التغيير الأكبر في تجربة الإشعارات في Windows 10.

ينطلق تحديث Windows 10 لشهر نوفمبر للمستخدمين اليوم، مع زر يدعم إدارة الإشعارات في مركز الإشعارات، والذي يدعم مساحة أفضل من التحكم وإدارة الإشعارات مع ميزة التخصيص.

ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين التمرير فوق الإشعارات التي تظهر في النظام ومن ثم النقر على تبويب الإعدادات لإيقاف الإشعارات الخاصة بتطبيق محدد، أيضأً تقدم مايكروسوفت ميزة تخصيص عدد الإشعارات التي يتلقاها المستخدم من التطبيقات.

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من جانب أخر يأتي تحديث Windows 10 لشهر نوفمبر ببعض التغييرات في قائمة البدء وشريط المهام، حيث يمكن للمستخدم الآن التمرير فوق القائمة دون الحاجة للنقر، كما سيتاح للمستخدم إضافة المهام إلى التقويم عبر شريط المهام.

أيضاً يأتي التحديث بتحسينات وتحديث لمهام البحث في تطبيق File Explorer، حيث يأتي بنفس تجربة البحث المميزة لواجهة Windows في القائمة الرئيسية، حيث سيتاح للمستخدم البحث عن الملفات في النظام، أو في الملفات المخزنة سحابياً في OneDrive.

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