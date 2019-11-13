شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحويل أراضى فوكوشيما إلى محطات لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم تحويل أراضي فوكوشيما الزراعية التي أصبحت غير صالحة للاستعمال بعد انهيار مفاعل نووي عام 2011 إلى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث إنها تحصل حاليا على فرصة ثانية فى الإنتاجية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وضعت مجموعة من المستثمرين اليابانيين خطة جديدة لاستخدام الأرض المهجورة لبناء محطات الرياح والطاقة الشمسية، لاستخدامها في إرسال الكهرباء إلى طوكيو.

وتشمل الخطة تطوير أحد عشر محطة لتوليد الطاقة الشمسية وعشرة محطات لتوليد طاقة الرياح، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.75 مليار دولار.

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كما أنه سيتم الانتهاء من المشروع في مارس من عام 2024 ويدعمه مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك بنك التنمية الياباني وبنك ميزوهو، حيث يتوقع المخططون أن يولد إجمالي 21 محطة 600 ميجاوات من الكهرباء، أو حوالي ثلثي ما ستولده محطة للطاقة النووية.

وسيتم ربط المصانع ببعضها من خلال شبكة طولها 80 كيلومتراً، حيث ستكلف بناءً 266 مليون دولار إضافية، وكذلك تشرف شركة طوكيو للطاقة الكهربائية على الشبكة وستستخدم لإرسال الكهرباء المنتجة في المحطات إلى طوكيو، وذلك فى محاولة إلى أن تكون مدعومة بالكامل بالطاقة المتجددة في عام 2040.