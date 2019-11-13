شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مستكشف المريخ يتجه إلى غرفة الفراغ لاختبار البقاء على الكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة ناسا مستكشف المريخ 2020 إلى غرفة فراغ لاختباره فى ظل ظروف بيئية تشبه المريخ للتحضير لإطلاقه إلى الكوكب الأحمر في الصيف المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تظهر الصور المتحركة المهندسين في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في باسادينا بكاليفورنيا، وهم ينقلون المركبة إلى الحجرة، نقلت ناسا المركبة الفضائية من مكان مرتفع في مبنى المركبة الفضائية، إلى فراغ كبير بالغرفة.



مستكشف المريخ

وقال كريس شاتيليه، وهو مهندس لمستكشف المريخ في JPL ، في البيان: "كلما حركت المستكشف ستكون هذه خطوة كبيرة"، مضيفا: "يوجد فني في كل زاوية، وهناك مهندسون ومفتشو أمان آخرون يراقبون ويساعدون في كل خطوة على الطريق، فكل خطوة مصممة بعناية وتم التدرب عليها.

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وبعد اختبار المستكشف في غرفة الفراغ، يتم نقله مرة أخرى إلى مرفق تجميع المركبات الفضائية التابع لشركة JPL، حيث بدأ المهندسون في اختبار الانبعاثات الراديوية على متن المركبة الفضائية.

كما أنه من المقرر إطلاق المركبة المتنقلة من محطة كيب كانافيرال للقوات الجوية في فلوريدا في يوليو 2020، حيث سيهبط المستكشف داخل فوهة جيزيرو كريتر في 18 فبراير 2021، حيث تبحث عن علامات على بيئات صالحة للحياة وأدلة على وجود حياة ميكروبية سابقة.