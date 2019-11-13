شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يابانيون يطورون غراء يعمل تحت الماء للصق الأشياء فى ثوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من الباحثين من اليابان غراء يعمل تحت الماء ويمكنه لصق الأشياء فى ثوان معدودة، إذ يمكن المادة اللاصقة المائية الالتصاق بمواد تشمل الزجاج والمعادن والصخور، وتعمل عن طريق تسخير القوة الكهربائية بين الجزيئات للالتصاق بالأسطح.

يعمل هذا "الجذب الكهربائي" بطريقة مشابهة لكيفية تعليق البالونات فى السقف عن طريق فرك سطحه لإنشاء شحنة كهربائية، كما يدوم اللاصق لفترة أطول من المواد اللاصقة "المقاومة للماء" السابقة، والمستوحاة من المواد اللاصقة الطبيعية الموجودة فى الحيوانات البحرية مثل المحار، بعد أثبتت هذه المواد اللاصقة تأكسدها بسرعة.

Advertisements

وقال مؤلف البحث وعالم البوليمرات جيان بينج جونج من جامعة هوكايدو اليابانية فى اليابان: "اكتشفنا أنه يمكن تصنيع هذا اللاصق بسهولة باستخدام طريقة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة، كما يمكنه أن يكون بمثابة لاصق قوى فى بيئات عالية الأيونات مثل مياه البحر، والتغلب على المشاكل فى المواد اللاصقة البحرية المتاحة حاليا."

على النقيض من المواد اللاصقة السابقة تحت الماء، طور الباحثون ما يسمى هيدروجيل، والتى تستخدم القوة الكهربائية بين الجزيئات للصق الأسطح سالبة الشحنة، والتى تشمل أسطح الزجاج والصخور والمعادن.