شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يحذر المستخدمين عند زيارة مواقع الويب التى تحمل ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم متصفح "جوجل كروم" مجموعة من المزايا التي تحذر من مواقع الويب غير الموثوق بها والخبيثة، وعادةً ما يظهر المستعرض تنبيهًا قبل تحميل موقع الويب، ويطلب إذن المستخدم من أجل البدء أو إغلاق علامة التبويب، ومع ذلك، فقد يشمل هذا الإنذار قريبًا تلك المواقع التي عادة ما تكون بطيئة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فشرحت جوجل في مدونتها كيف تخطط الشركة لتحديد مواقع الويب ذات وقت التحميل البطيء، حيث تقول جوجل "في المستقبل، قد يحدد كروم المواقع التي يتم تحميلها عادة بسرعة أو بشكل بطىء للمستخدمين ذوي العلامات الواضحة، وقد يستغرق هذا عددًا من النماذج، ونخطط لتجربة خيارات مختلفة، لتحديد أيهما يوفر أكثر قيمة لمستخدمينا".

وفي البداية، سيستخدم كروم “وضع العلامات" لتحديد العناصر التي تجعل عملية تحميل موقع الويب بطيئة، حيث سيلقى نظرة أيضًا على زمن التحميل، وفي وقت لاحق، قد يتم توسيع هذه الميزة لتحديد ما إذا كانت صفحة الويب يتم تحميلها ببطء بناءً على الجهاز والشبكة أيضًا.