شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المصانع الذكية تضيف 1.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمى بحلول عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة من معهد كابجيميني للأبحاث أن المصانع الذكية يمكن أن تضيف 1.5 تريليون دولار على الأقل إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2023 من خلال مكاسب الإنتاجية وتحسين الجودة وحصتها في السوق، بالإضافة إلى خدمات العملاء.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، تستفيد المصانع "الذكية" من التقنيات الرقمية للحصول على تحسينات كبيرة في الإنتاجية والجودة والمرونة والخدمة، ففي الهند، تم تحويل 30 % من المصانع إلى عمليات ذكية في العامين الماضيين، وفقًا للتقرير، وأظهرت مقارنة مع عام 2017 أن معظم المؤسسات التي كانت تخطط لمبادرات المصانع الذكية قبل عامين (33 في المائة) قد أطلقتها الآن.

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وقال Seshu Bhagavatula ، رئيس شركة New Technologies and Business Initiative ، Ashok Leyland ، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمركبات الثقيلة في الهند: "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء قيامنا بمبادرة المصانع الذكية، الأول هو تحسين إنتاجية مصانعنا القديمة من خلال تحديث ورقمنة عملياتها، والثاني هو التعامل مع قضايا الجودة التي يصعب على البشر اكتشافها، والثالث هو دمج النظام حسب الطلب".

وقال التقرير إن الصين وألمانيا واليابان هي الدول الثلاث الأولى في تبني المصانع الذكية، تليها عن كثب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا، ووجدت الدراسة، التي شملتها الدراسة الاستقصائية لأكثر من 1000 من المديرين التنفيذيين للشركات الصناعية في 13 دولة، أن المنظمات تبدي شهية واستعداداً متزايدين للمصانع الذكية.

وبالمقارنة مع ما قبل عامين، فإن المزيد من المؤسسات تتقدم بمبادراتها الذكية اليوم وتم تحويل ثلث المصانع بالفعل إلى منشآت ذكية، ويخطط المصنعين الآن لإنشاء مصانع ذكية بنسبة 40% في السنوات الخمس المقبلة وزيادة استثماراتهم السنوية بمقدار 1.7 مرة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.