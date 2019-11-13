شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كم سنة هتحتاجها عشان تشوف عطارد والزهرة يعبران الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر كوكب عطارد بالشمس بالأمس وسيمر مرة أخرى، ولكن عليك الانتظار لمدة 13 عاما فى حال فاتك مشاهدته هذه المرة، كما أن كوكب الزهرة أيضا سيمر بهذه الظاهرة يوما ليس قريبا على الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمان حتى العبور التالي لكوكب عطارد، والذي سيحدث في 13 نوفمبر 2032، لكن هذا ليس سيئًا بقدر انتظار مرور كوكب الزهرة المقبل، الذي لا يزال بعد 92 عامًا.

وهذه الأحداث النادرة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التحالفات في مدارات الكواكب، وعلى سبيل المثال فإن مسار عطارد يميل عند 7 درجات إلى المسار الشمسي، وهذا يعني أنه من منظور الأرض، يمر عطارد أعلى أو أسفل الشمس معظم الوقت، فقط يعبر قرص الشمس 13 أو 14 مرة في القرن.

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كما أنه بالنسبة إلى كوكب الزهرة، فإن هذه الظاهرة أكثر ندرة، تحدث مرات قليلة جدا قد تأخذ قرن أحيانا، ويمكن فقط للزهرة وعطارد المرور عبر الشمس في سماءنا ، لأنهما على الجانب الداخلي للنظام الشمسي مقارنة بالأرض.

وعلى الرغم من أن العبور قبل الأخير لعطارد كان في عام 2016، إلا أنك ستحتاج إلى الانتظار لفترة طويلة للمرة المقبلة بحسب تقديرات وكالة ناسا، التى تؤكد أنه ما يزال 13 عاما مقبلة حتى يحدث ذلك مرة أخرى، فسيحدث العبوران التاليان في عامي 2032 و 2039، أما بالنسبة لكوكب الزهرى، فإن ناسا تقدر هذا العبور من 10 إلى 11 ديسمبر 2117.