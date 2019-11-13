 5 تطبيقات لإنشاء الرموز التعبيرية Memoji على أجهزة أندرويد

Follow @aitnews

جلب إصدار نظام التشغيل iOS 12 ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون وهى Memoji، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية مخصصة لوجوهم، أو استخدام كاميرا True Depth لتحريك صورهم طبقًا لحركات الوجه. كما توجد طرق وتطبيقات مختلفة للحصول على ميزة مماثلة على أجهزة أندرويد لمساعدتك على إضفاء جو من المرح مع الأصدقاء والعائلة.

فيما يلي 5 تطبيقات لإنشاء الرموز التعبيرية المخصصة Memoji على أجهزة أندرويد:

1- Gboard Emoji Minis:

يحتوي تطبيق لوحة المفاتيح الشهير من جوجل Gboard على ميزة تُسمى Emoji Minis، والتي تتيح لك مسح وجهك والحصول على مجموعة من الملصقات بأنماط وأشكال مختلفة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: أبرز 10 ألعاب مجانية لأجهزة أندرويد خلال عام 2019 نوفمبر 12, 2019 مشكلاته لا تنتهي! إصدار iOS الجديد يستنزف البطارية دون سبب نوفمبر 12, 2019 احذر! فيسبوك تشغل كاميرا آيفون سرًا أثناء تصفح تطبيقها نوفمبر 12, 2019

لاستخدامها سيتعين عليك بالطبع استخدام تطبيق Gboard كلوحة مفاتيح في هاتفك، حيث إن Gboard يحتوي على العديد من الميزات الرائعة. بمجرد تثبيت تطبيق Gboard اتبع الخطوات التالية:

افتح لوحة المفاتيح في التطبيق الذي تريده.

اضغط على أيقونة الملصق sticker. ثم اضغط على أيقونة علامة الجمع (+).

في الجزء العلوي ستجد قسم بعنوان (your minis)؛ اضغط على خيار (إنشاء) Create. ومن هنا ستلتقط صورة شخصية لك، ثم تظهر لك ثلاث مجموعات من الملصقات، حيث يمكنك تخصيص صورتك إذا لم يُلتقط شكلك بدقة في الصورة. ويمكنك أيضًا الرجوع إلى قسم “minis” لتخصيص المزيد وقتما تشاء.

تطبيق Gboard متاح مجانًا على متجر جوجل بلاي ويمكنك تنزيله من هنا.

2- Samsung AR Emoji:

Advertisements

تتوافر خاصية (الوجوه التعبيرية بتقنية الواقع المعزز) AR Emoji في هواتف سامسونج Galaxy S9، وGalaxy S10، وNote 9 و Note 10، ولاستخدامها اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا، وانتقل إلى الكاميرا الأمامية.

اضغط على وضع AR Emoji من أوضاع الكاميرا في الأعلى.

اضغط على زر (Create My Emoji) الأزرق والتقط صورة شخصية. ثم حدد جنسك، وقم بتخصيص الملابس، وما إلى ذلك، ثم انقر فوق موافق عند الانتهاء.

يمكنك التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو في وضع AR Emoji يعكس تحركاتك. كما يمكنك أيضًا الاختيار من بين مجموعة من الملصقات وGIF مع ظهور رموز تعبيرية في أشكال مختلفة، حيث يمكنك إرسالها عبر لوحة المفاتيح الافتراضية في تطبيقات المراسلة.

3- تطبيق Face Cam:

لا يقوم Face Cam بمسح وجهك لإنشاء رمز تعبيري، ولكن بدلاً من ذلك يمكنك اختيار صور من المعرض وتطبيق رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد عليها، أو تخصيصها باستخدام فئات وفلاتر مختلفة. حدد شعرك ولون بشرتك وشكل عينك وخصائص مماثلة، ثم احفظ الصور على هاتفك أو ارسلها مباشرة إلى تطبيقات أخرى.

التطبيق متاح على متجر جوجل بلاي ويمكنك تنزيله من هنا.

4- تطبيق MojiPop:

يتيح لك تطبيق MojiPop إنشاء ملصقات كرتونية مضحكة بسهولة، كل ما عليك هو التقاط صور سيلفي لك أو اختيار صورة من المعرض ثم ستصل إلى مكتبة تضم الآلاف من الرسوم الكاريكاتورية والملصقات المتحركة التي يمكنك تطبيقها على وجهك.

الملصقات وفيرة وكلها متحركة، وتعتمد على مواضيع مثل: الأصدقاء، والسفر، والحب،والأعياد، تتضمن بعض الملصقات أشخاصً متعددين، لذا يمكنك تطبيقها على صورك مع الأصدقاء.

التطبيق متاح على متجر جوجل بلاي ويمكنك تنزيله من هنا.

5- تطبيق Bitmoji:

قد تكون معتادًا على Bitmoji إذا كنت تستخدم تطبيق (سناب شات) Snapchat، ولكن الشركة تقدم لك تطبيق منفصل يحمل اسم Bitmoji، والذي يتيح لك إنشاء تجسيد رسوم متحركة لكامل الجسم.

يمكنك مسح وجهك وسوف يقوم التطبيق تلقائيًا بإنشاء الرمز التعبيري لوجهك، أو يمكنك تصميم الصورة التعبيرية المناسبة لشخصيتك من البداية. بمجرد الانتهاء يمكنك اختيار ملابسك ورؤية الصورة الرمزية الخاصة بك في أنواع المواقف المختلفة.

يدعم التطبيق ميزة مفيدة هي أنه يظهر أيضًا في علامة تبويب ملصقات Gboard. هذا يعني أنك لست مضطرًا إلى الاستمرار في التبديل إلى التطبيق أثناء المراسلة.

التطبيق متاح على متجر جوجل بلاي ويمكنك تنزيله من هنا.