فيسبوك تعلن رسميًا إطلاق خدمة الدفع Facebook Pay

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء رسميًا إطلاق خدمتها المالية (فيسبوك باي) Facebook Pay التي سيكون بالإمكان استخدامها على مختلف التطبيقات التي تملكها الشركة.

وقالت فيسبوك – التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع قرابة 2.5 مليار مستخدم نشط شهريًا – في منشور على مدونتها: “اليوم نقدم (فيسبوك باي)، التي سوف توفر للناس تجربة دفع مريحة، وآمنة، ومتسقة عبر فيسبوك، ومسنجر، وإنستاجرام، وواتساب“. وأضافت: “عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات، يعد الأمن والخصوصية أمرًا بالغ الأهمية. لهذا السبب نتخذ خطوات إضافية لحماية معلومات الدفع خاصتك”.

وأوضحت فيسبوك أنه يمكن للمستخدمين إعداد خدمة (فيسبوك باي) لكل تطبيق على حدة، أو اختيار إعداداها للاستخدام عبر مختلف التطبيقات. وهذا يعني أن المستخدم لن يضطر تلقائيًا إلى إعداد الخدمة على التطبيقات التي ينشط عليها، ما لم يختار هو ذلك.

ويمكن للمستخدم اختيار إضافة (رقم تعريف شخصي) PIN، أو استخدام الأنظمة البيومترية للهاتف، مثل بصمة الأصبع، أو بصمة العين في حال توفرها، وذلك بغية إضافة طبقة حماية إضافية عند إرسال المال، أو إجراء المدفوعات. وأكدت فيسبوك أنها لن تستقبل أو تحفظ أي معلومات بيومترية تخص المستخدمين.

Advertisements

وقالت فيسبوك: “كما هو الحال مع خيارات الدفع السابقة على تطبيقاتنا، فعند إجراء الدفعات باستخدام (فيسبوك باي)، فإننا سنجمع معلومات عن الشراء، مثل: طريقة الدفع، وتاريخ المعاملة، والفواتير، والشحن وتفاصيل الاتصال”. وأضاف: “لقد صممنا (فيسبوك باي) لتخزين وتشفير بطاقتك وأرقام حسابك المصرفي بصورة آمنة”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأوضحت الشركة أنه سيكون بإمكان المستخدمين إضافة، أو إزالة طرائق الدفع، وعرض المعاملات، وبدء دعم العملاء مباشرةً من (فيسبوك باي). وإن اختار المستخدم إعداد الخدمة عبر التطبيقات، فسيتمكن من عرض محفوظات الدفع عبر التطبيقات كلها في مكان واحد.

وقالت فيسبوك: إن طرح خدمة (فيسبوك باي) الجديدة سيبدأ خلال الأسبوع الحالي لمستخدمي تطبيقي فيسبوك، ومسنجر في الولايات المتحدة لجمع التبرعات، والمشتريات داخل الألعاب، والأحداث، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النقود من شخص إلى آخر على مسنجر، والشراء من صفحات وشركات مختارة في متجر فيسبوك. هذا؛ وتعتزم الشركة في وقت لاحق لإطلاق الخدمة لدول أخرى، وتطبيقاتها الأخرى، مثل: إنستاجرام، وواتساب.