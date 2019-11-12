تكنولوجيا: ASUS تطلق جهاز ZenBook 14 وجهاز ZenBook Flip 14 في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ASUS في السوق الهندي اليوم كلاً من أجهزة ZenBook 14 وZenBook Flip 14 مع معالج AMD Ryzen 7 في أعلى نموذج وكرت شاشة Radeon RX Vega.

أعلنت شركة Asus عن التوسع بسلسلة ZenBook مع اثنان من الإصدارات الجديدة ZenBook 14 وZenBook Flip 14، حيث قدم كلا الجهازين اليوم في السوق الهندي.

مواصفات جهاز ASUS ZenBook 14 -UM431DA

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شاشة بإضاءة خلفية LED بحجم 14 إنش، مع أبعاد 16:9، وجودة عرض FULL HD بدقة 1920 في 1080 بيكسل

الجيل الثاتي من معالج AMD Ryzen R5-3500U بسرعة 2.1GHz رئيسية، أو 3.7GHz مع boost.

كرت شاشة AMD Radeon RX Vega 8

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4 2400MHz

سعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe x2 SSD

ErgoLift hinge

يدعم الإتصال بتقنية WiFi 802.11 ac Dual-Band، والبلوتوث 4.2، مع منفذ USB 3.1 بالجيل الثاني من فئة C، منفذ USB 3.1 بالجيل الأول من فئة A، منفذ USB 2.0، ومنفذ HDMI 2.0، مع مدخل combo للصوتيات، وفتحة لقارئ ذاكرة SD.

كاميرة HD.

نظام رباعي في المكبرات الصوتية، مع تقنية ASUS SonicMaster ستريو في الصوتيات، دعم مساعدCortana Alexa.

قياسات الجهاز 323.5 في 211.85 في 15.9مم، مع وزن 1.39كجم.

قدرة بطارية 47Wh 2 تدعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة.

معايير MIL-STD-810G

نظام تشغيل Windows 10 Home.

مواصفات جهاز ASUS ZenBook Flip 14 UM462DA المتحول

شاشة بإضاءة خلفية LED بحجم 14 إنش، مع أبعاد 16:9، وجودة عرض FULL HD بدقة 1920 في 1080 بيكسل

الجيل الثاتي من معالج AMD Ryzen R7-3700U بسرعة 2.3GHz رئيسية، أو 4GHz مع boost.

كرت شاشة AMD Radeon RX Vega 10

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4 2400MHz

سعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe x2 SSD.

يدعم الإتصال بتقنية WiFi 802.11 ac Dual-Band، والبلوتوث 4.2، مع منفذ USB 3.1 بالجيل الثاني من فئة C، منفذ USB 3.1 بالجيل الأول من فئة A، منفذ USB 2.0، ومنفذ HDMI 2.0، مع مدخل combo للصوتيات، وفتحة لقارئ ذاكرة SD.

كاميرة HD.

نظام رباعي في المكبرات الصوتية، مع تقنية ASUS SonicMaster ستريو في الصوتيات، دعم مساعدCortana Alexa.

قياسات الجهاز 322 في 215 في 189مم، مع وزن 1.6كجم.

قدرة بطارية 42Wh 3 تدعم عمر شحن يصل إلى 9 ساعات.

معايير MIL-STD-810G

نظام تشغيل Windows 10 Home.

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