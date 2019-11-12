شاشة OLED المستخدمة في الهاتف Xiaomi Mi Note 10 مصنوعة من قبل شركة Visionox

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإصدار الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro والمعروف أيضًا بإسم Xiaomi Mi Note 10 على الصعيد العالمي مع شاشة AMOLED. كانت هناك بعض الشائعات تفيد بأن الهاتف سيضم شاشة من صنع شركة سامسونج أو LG للأسواق العالمية، ولكن مسؤول تنفيذي في شركة Xiaomi أعلن أن المزود الوحيد للشركة بشاشات AMOLED المستخدمة في هذا الهاتف هي شركة Visionox والتي وقفت أيضًا وراء تصنيع الشاشة المرنة المستخدمة في الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha.

يتم قيادة Visionox من قبل فريق OLED من جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية بكين. مشروع Xiaomi Mi Note 10/Xiaomi Mi CC9 Pro هو الثالث بالنسبة للشركة بعد الهاتف القابل للطي والهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha، ولكنه في الواقع أول من وصل إلى السوق الشامل.

وصل الهاتف Xiaomi Mi Note 10 مع شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.47 إنش وقطع صغير على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي. هذه الشاشة تمتاز بدقة +FullHD وتضم بداخلها مستشعر بصمات الأصابع.

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بناءً على المراجعات التي رأيناها للهاتف، ثبت أن شاشة OLED يمكنها الوصول إلى 430 شمعة من حيث السطوع، ولكن هذا السطوع يمكن أن يرتفع إلى 600 شمعة إذا تركت الجهاز في ضوء ساطع بوضعية السطوع التلقائي.