فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق Google Stadia في اليوم 19 نوفمبر، وكما هو متوقع، ستكون هناك مجموعة من الألعاب التي ستكون متاحة للعب عند الإطلاق. إذا كنت تتساءل عن الألعاب التي ستكون متاحة، فيبدو أنه ستكون هناك 12 لعبة على الأقل يمكن تشغيلها عندما يتم إطلاق خدمة Google Stadia. هذه الألعاب تشمل :
- Assassin’s Creed Odyssey
- Destiny 2: The Collection
- Gylt
- Just Dance 2020
- Kine
- Mortal Kombat 11
- Red Dead Redemption 2
- Rise of the Tomb Raider
- Samurai Shodown
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- Thumper
- Tomb Raider: Definitive Edition
بطبيعة الحال، هذه الألعاب الـ 12 لا تقارن كثيرًا بعدد الألعاب المتوفرة على خدمة Steam، ولكن أوضحت شركة جوجل أنها ستكون هناك أيضًا ألعاب إضافية سيتم إطلاقها في نهاية العام، لذلك عليك فقط أن تظل صبورًا إذا كنت لا ترى اللعبة التي تريد لعبها في القائمة.
في حالة إذا لم تسمع عن Google Stadia من قبل، فهي عبارة عن خدمة لبث الألعاب من شركة جوجل. ستسمح هذه الخدمة للاعبين بتشغيل الألعاب المتاحة على العديد من المنصات، بما في ذلك الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من المنصات الأخرى، كما أنها تلغي الحاجة إلى وجود أجهزة متقدمة جدًا للإستمتاع بألعاب معينة. لا يزال يتم تسعير الألعاب مثل الألعاب العادية وستتوفر هذه الألعاب مجانًا.
ومع ذلك، ستكون هناك نسخة مدفوعة من خدمة Google Stadia تكلف 9.99 دولار أمريكي في الشهر، والتي توفر إمكانية بث الألعاب بجودة عالية مع إمكانية الوصول إلى مكتبة تضم الألعاب القديمة والخصومات.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تكشف عن قائمة الألعاب التي ستكون متاحة في خدمة Google Stadia أثناء الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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