أبرز 10 ألعاب مجانية لأجهزة أندرويد خلال عام 2019

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تعتبر تطبيقات الألعاب من أكثر أنواع التطبيقات شعبية على متجر التطبيقات جوجل بلاي خصوصًا بين أوساط المراهقين والشباب، وتتنوع هذه الألعاب ما بين سباقات سيارات، أو ألعاب مغامرة وقتال، أو رماية وألغاز، وغير ذلك الكثير.

إليك أبرز 10 ألعاب مجانية متاحة لأجهزة أندرويد خلال عام 2019:

1- لعبة Call of Duty Mobile:

تعتبر لعبة Call of Duty Mobile من أحدث ألعاب الأكشن التي وصلت إلى متجر جوجل بلاي خلال الشهر الماضي، وتعتمد على أسلوب (التصويب من منظور الشخص الثالث) Third-person shooter، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وصل إلى أكثر من 100 مليون تنزيل في الأسبوع الأول، متفوقة بذلك على الألعاب الشهيرة الأخرى، مثل: (فورتنايت) Fortnite، و(ببجي) PUBG.

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يمكنك الاختيار من بين 5 معارك على خرائط CoD الكلاسيكية مع المعدات القابلة للتخصيص بالكامل كالشخصيات المميزة، أو تجربة وضع Battle Royale مع 100 لاعب في منظور الشخص الأول أو الثالث على هاتفك.

2- لعبة PUBG Mobile:

حققت لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds المعروفة اختصارًا باسم PUBG نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها وحتى الآن، وتدور فكرة اللعبة حول المزج بين البقاء على قيد الحياة والاستكشاف، حيث تتلخص فكرتها في مشاركة 100 لاعب يقفزون من طائرة حربية بدون إمدادات أو أسلحة ليبدأ الكفاح للبقاء حتى نهاية الجولة.

لتفوز عليك أن تكون آخر الأحياء بعد قتل كل المحاربين، بحيث يجب على كل لاعب أن يدافع عن نفسه وينهب بسرعة المباني المجاورة، ويمكنك اختيار اللعب وحدك ضد 99 خصماً أو اللعب مع صديق أو أكثر، ويمكنك الاختيار بين اللعب بمنظور شخص ثالث أو اللعب من منظور شخص أول.

3- لعبة Brawl Stars:

تنتمي لعبة Brawl Stars إلى الألعاب القتالية في الوقت الحقيقي، وهي من تطوير شركة Supercell عملاقة الألعاب، ومنتجة لعبتي Clash Royale، وclash of clans والكثير من الألعاب الشهيرة الأخرى.

تتألف اللعبة من فريقين كل فريق مكون من ثلاثة شخصيات تخوض حربًا في بيئة مليئة بالعقبات والعناصر التي تتفاعل معها. وكلما تقدمت تحصل على أبطال جدد، وكل بطل لديه قدرة على توجيه ضربة قوية أو تفعيل قدرة خاصة، وكلما حققت إصابات أكثر للعدو تُفعّل هذه القدرة.

يمكنك في Brawl Stars العثور على طرق لعب مختلفة، والتي تتغير كل بضع ساعات، وتفتح أحداث جديدة مع الكؤوس التي تحصل عليها في كل مرة تحقق الفوز، مما يبعدك عن الروتين والملل أثناء ممارستك للعبة.

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4- لعبة Stranger Things:

Stranger Things: The Game هي لعبة مغامرات رائعة تعتمد على أسلوب تقمص الأدوار (RPG)، ومبنية على أحداث مسلسل، حيث كانت في الأساس أداة تسويقية للموسم الثاني من مسلسل يحمل الاسم نفسه من إنتاج Netflix.

اللعبة عبارة عن مزيج جيد من حل الألغاز والحركة، في البداية سيكون متاحًا لك فقط أن تلعب كشخصية Hopper رئيس شرطة Hawkins، و كلما تقدمت في اللعبة ستقوم بإنقاذ لاعبين جدد وسينضمون بدورهم إلى صفوفك.

5- لعبة Ancestor:

Ancestor هي لعبة ألغاز تحتاج إلى ردود فعل قوية وتفكير سريع، حيث تلعب كبطل يجب أن يعبر الأراضي الخطرة المليئة بالفخاخ والأعداء وكل ذلك بمساعدة جرم سماوي غامض. يجب عليك حل الألغاز بسرعة وهزيمة الأعداء، وستتكيف اللعبة مع مهاراتك وتزيد من مستوى الصعوبة كما حققت تقدمًا.

6- لعبة Vainglory:

لعبة Vainglory من ألعاب الحركة والقتال الإستراتيجية التي تعتمد على أسلوب اللعب الجماعي، وتعتمد أيضًا على السرعة والمهارات الخاصة في القفز، والقدرة على تغيير الألوان لمساعدتك في تحقيق التقدم خلال كل دورة، وهناك مسارات متعددة يجب خوضها حتى النهاية في كل مستوى . هناك أيضًا ثلاثة أهداف خاصة يجب تحقيقها في كل مستوى.

7- لعبة Asphalt 9:

لعبة Asphalt 9 من أشهر ألعاب السباقات، حيث بلغ عدد مرات تنزيلها من جوجل بلاي أكثر من 10 ملايين مرة حتى الآن، وهي من تطوير شركة Gameloft الرائدة في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية.

تتميز لعبة Asphalt 9 برسوميات فائقة الجودة للسيارات، ومسارات السباق، ولذلك فهي مناسبة أكثر للهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية الجديدة ذات المواصفات العالية، كما تتميز بسهولة استخدام عناصر التحكم في السيارات أثناء اللعب.

الجدير بالذكر أنه قد أُضيف للإصدار الحالي من اللعبة عدة تحسينات منها: إضافة 10 مسارات سباق جديدة تحاكي أجواء الطبيعة في جزر البحر الكاريبي، بحيث يمكنك الاستمتاع بالسباق على شاطىء البحر وبين الجبال.

8- لعبة Alto’s Odyssey:

Alto’s Odyssey من ألعاب المغامرات التي تتميز برسومات متحركة مذهلة جدًا، وعناصر تحكم بسيطة، كما حصلت على آليات لعب جديدة ممتعة، بما في ذلك: بالونات الهواء الساخن، والتنقل على الجدار عبر الصخور، حيث تحصل على أفضل المستويات في بداية اللعبة، ثم تحصل على طرق جديدة لاستكشاف المنحدرات.

9- لعبة Clash Royale:

تعتبر لعبة Clash Royale من أشهر الألعاب الاستراتيجية المخصصة للهواتف، حيث بلغ عدد مرات تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة من متجر جوجل بلاي، كما أنها مصنفة ضمن أفضل الألعاب على متجري جوجل بلاي، وآب ستور، وقد حصلت في كلا المتجرين على شارة اختيار المحررين Editors’ Choice.

تعتمد هذه اللعبة على تجميع كروت تحتوي على شخصيات مختلفة يقوم اللاعب باستخدامها في القتال ضد شخصيات آخرى، وللفوز يجب عليك هزيمة الشخصيات المعادية وإزاحة الملك والملكة من أبراجهم.

10- لعبة Sky Force Reloaded:

لعبة Sky Force Reloaded من ألعاب إطلاق النار المميزة، حيث تحارب ضد أعداء أكثر قوة في أجواء حربية مثيرة، وتوفر اللعبة رسومات ثلاثية الأبعاد بجودة عالية، مع أسلوب لعب مكثف وغزارة في إطلاق النيران، ويُمكن للاعبين الاختيار بين مجموعة مختلفة من الطائرات. وتتضمن اللعبة العديد من المستويات المختلفة مع وجود عدة مهام متنوعة ضمن كل مستوى.