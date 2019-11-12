رئيس هونور يكشف عن موعد إطلاق Honor V30 المنتظر

أكد رئيس (هونور) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – (جورج جاو) أن الهاتف الذكي الرائد القادم (هونور في30) Honor V30 سوف يُطلق رسميًا في وقت لاحق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال جاو: إن هونور تعتزم إطلاق هاتف (هونور في30) في الصين في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. مع الإشارة إلى أن سلسلة (هونور في) طالما كانت سباقة في تقديم تصاميم وابتكارات جديدة خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا، إذ كان هاتف (هونور في20) – الذي أُطلق في الأسواق العالمية باسم (هونور فيو20) Honor View 20 – أول هاتف من هواوي يقدم كاميرا أمامية ضمن الشاشة، وكذلك كان أول هاتف مع كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس Sony IMX586.

أما الجيل القادم من الهاتف (هونور في30) سوف يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما سيحتوي على معالج هواوي الأحدث (كيرين 990) Kirin 990 – الذي تعمل به هواتف (ميت 30) Mate 30، وهو مصنوع بتقنية 7نانومتر مع تحسين في الأداء بنسبة 10% مقارنة بالجيل السابق.

وفيما يتعلق بالتصميم، فسيكون الهاتف المرتقب شبيهًا بهاتف العام الماضي (هونور في20) مع شاشة LCD طويلة، وسيقدم كاميرتين أماميتين ضمن الشاشة. أما على ظهره، فسوف يأتي مع 4 كاميرات خلفية. ويُتوقع أن يكون حساس البصمة ضمن زر الطاقة الجانبي، بالنظر إلى أن الشاشة من نوع LCD.

Advertisements

وتتحدث التسريبات أن نسخة (برو) Pro من هاتف (هونور في30) سوف يقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 60 ميجابكسل، والثانية بدقة 20 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق، والأخيرة ستكون حساس ثلاثي الأبعاد للعمق 3D ToF. أما النسخة العادية فسوف تقدم كاميرا ثانية بدقة 16 ميجابكسل للتصوير العريض، وثالثة للتصوير القريب macro، ورابعة لتصوير العمق.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويُقال إن البطارية سوف تأتي بسعة 4,200 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

هذا؛ ومن المرجح أن يُطلق هاتف (هونور في30) بدون خدمات وتطبيقات جوجل، وذلك في ظل الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة، والصين، والتي كانت العقوبات الأمريكية على هواوي إحدى تداعياتها.