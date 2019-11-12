شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تقنية ذكية قادرة على تحديد موعد وفاة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مجموعة من الباحثين من نظام ذكاء اصطناعى قادر على تحديد المرضى الأكثر عرضة للموت لأي سبب طبي في غضون عام، وذلك من خلال النظر في اختبارات تخطيط القلب الكهربائي القياسية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، للوصول إلى هذا الاستنتاج، قام باحثون من Geisinger Health System في ولاية بنسلفانيا بتحليل نتائج 1.77 مليون سجل صحي وسجلات أخرى مما يقرب من 400000 مريض.

ثم استخدم الفريق هذه البيانات لمقارنة النماذج القائمة على التعلم الآلي والتي إما أن تقوم بتحليل إشارات تخطيط القلب ECG الخام مباشرة أو تعتمد على مقاييس إجمالية مستمدة من الإنسان وأنماط الأمراض المشخصة بشكل شائع.

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وقد قال باحثون إن ثلاثة أخصائيين في أمراض القلب قاموا بمراجعة سجلات ECGs التي تم قراءتها أولاً بشكل طبيعي، ولم يتمكنوا عمومًا من التعرف على أنماط المخاطر التي اكتشفتها الشبكة العصبية، وقال براندون فورنوالت ، رئيس قسم علوم التصوير والابتكار في Geisinger في Danville، بولاية بنسلفانيا: "هذا هو أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة، هذا يمكن أن يغير تمامًا طريقة تفسيرنا لتخطيط القلب في المستقبل".

وقد وجدت دراسة أخرى أجرتها نفس المجموعة من الباحثين أن النماذج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل نتائج اختبار تخطيط القلب وتحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنبض قلبي غير منتظم خطير، حيث استخدم الفريق أكثر من مليوني من نتائج تخطيط القلب من أكثر من ثلاثة عقود من السجلات الطبية المحفوظة في بنسلفانيا / نظام Geisinger الصحي في بنسلفانيا لتدريب الشبكات العصبية العميقة.

ووجد الباحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكنه فحص نتائج اختبار تخطيط القلب، للتنبؤ بنبض القلب غير المنتظم وخطر الوفاة.