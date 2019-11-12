مشكلاته لا تنتهي! إصدار iOS الجديد يستنزف البطارية دون سبب

أطلقت شركة آبل الإصدار 13.2.2 من نظام التشغيل (آي أو إس) iOS المشغل لهواتف آيفون الذكية، وحاله حال الإصدارات السابقة فقد وُجد فيه عدد من المشكلات.

وأفاد مستخدمون بأن نظام (آي أو إس 13.2.2) – الذي أُطلق لحل مشكلة كانت تؤثر على تعدد المهام على هواتف آيفون، وحواسيب آيباد – يعاني من مشكلة أخرى في هواتف آيفون.

وبعد ساعات من تثبيت التحديث، لاحظ مستخدمون أن عمر البطارية استنزف بسرعة، وهذه هي المرة الثانية التي يؤثر فيها نظام (آي أو إس 13) على البطارية، إذ عانى تحديث (آي أو إس 13.1.2) من المشكلة ذاتها. ومع أن آبل أصلحت المشكلة، يبدو أنها عادت مع تحديث (آي أو إس 13.2.2) الجديد.

ووجد مستخدمون أن المشكلة لا تتعلق بتطبيقات محددة، إنما يبدو أنها تؤثر على كامل نظام التشغيل. خاصةً أن المشكلة وُجدت على العديد من الأجهزة التي تعمل بنظام (آي أو إس 13.2.2).

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن آبل كانت قد أطلقت نظام (آي أو إس 13) أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي مع العديد من المزايا، أبرزها: (الوضع الداكن) Dark Mode، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائيًا إلى موضوعات داكنة مستفيدًا من الوضع الجديدة.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آيفون، فهو وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، والتي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضًا بتحسينات على تطبيقات آبل، بما في ذلك: الخرائط، والصور، والتذكيرات. إذ أصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظة للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة (ستريت فيو) Street View من جوجل. وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل: القص.