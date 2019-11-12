جوجل تؤكد تطوير أداة قادرة على تحليل ملايين السجلات الصحية

أعلنت شركة جوجل عن شراكة مع أسنشن Ascension، ثاني أكبر نظام صحي في الولايات المتحدة، في صفقة تمنحها إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الصحية الشخصية التي يمكن استخدامها لتطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لمقدمي الخدمات الطبية.

ومن الحقائق المعروفة أن جوجل، إلى جانب اللاعبين الرئيسيين الآخرين في مجال التكنولوجيا، مثل أمازون وآبل وفيسبوك، يحاولون بشكل متزايد الحصول على حصة من قطاع الرعاية الصحية البالغة قيمته 3 تريليونات دولار.

ويأتي التعاون، الذي يطلق عليه اسم Project Nightingale، بعد أسبوع من استحواذ جوجل على شركة فيتبيت Fitbit لتصنيع أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء مقابل 2.1 مليار دولار.

وتؤكد الصفقة التقارير السابقة التي أوضحت أن عملاقة البحث تطور أداة بحث تشبه رحلاتها للطيران Google Flights لتسهيل العثور على السجلات الطبية للأطباء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين جوجل و Ascension قد ذكرت في إعلان أرباح شركة ألفابت – الشركة الأم لجوجل – في شهر يوليو، لكنها لم تخضع للتدقيق إلا يوم أمس عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن جوجل ستحصل على معلومات مفصلة عن الصحة الشخصية لملايين الأمريكيين في 21 ولاية.

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وذكر التقرير أيضًا أن البيانات المتعلقة بالمشروع تتضمن أسماء المرضى وتواريخ الميلاد ونتائج المختبرات وتشخيص الطبيب وسجلات العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى السجل الطبي الكامل.

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وأكدت عملاقة البحث الصفقة، مضيفة أن هذا الاتفاق يلتزم بقانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة HIPAA الذي يحمي المعلومات الطبية وبيانات المرضى وأنه يلبي متطلبات الخصوصية والأمن الضرورية.

وقالت جوجل: لا يمكن استخدام بيانات Ascension لأي غرض آخر غير توفير هذه الخدمات التي نقدمها بموجب الاتفاقية، ولا يمكن دمج بيانات المرضى، ولن يتم دمجها مع أي بيانات مستهلك من جوجل.

ويأتي مشروع مشاركة البيانات مع هدف آخر لعملاقة البحث، والذي يتمثل في تصميم منصة قابلة للبحث قائمة على السحابة للاستعلام عن بيانات المرضى، والتي يمكن بعد ذلك تسويقها لموفري خدمات الرعاية الصحية الآخرين.

وقالت Ascension من جانبها، التي تدير 150 مستشفى وأكثر من 50 مرفقًا لمعيشة كبار السن: إنها تهدف إلى استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين الجودة السريرية وسلامة المرضى.

وتثير الصفقة مخاوف بشأن الخصوصية الصحية، إذ أوضح تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن 150 من موظفي جوجل يمكنهم الوصول إلى جزء كبير من البيانات الطبية من Ascension.

يذكر أن عملاقة البحث قد خضعت للتدقيق لمشاركتها بشكل غير قانوني بيانات المرضى كجزء من أبحاث الذكاء الاصطناعى، إلى جانب دمجها وحدة DeepMind Health، وذلك بالرغم من وعودها السابقة بالإبقاء على مبادراتها الصحية منفصلة.