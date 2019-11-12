شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خناقة بين البيت الأبيض والكونجرس بسبب ناسا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر البيت الأبيض مؤخرا الكونجرس فى خطاب، بأن ناسا بحاجة إلى مزيد من الأموال لتحقيق هدفها المتمثل في هبوط البشر على سطح القمر في رحلة أرتميس عام 2024".

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان الحديث حول تمويل ناسا في رسالة أرسلها راسل فوس، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، إلى السناتور ريتشارد شيلبى، رئيس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، أثار مخاوف بشأن العديد من مشاريع قوانين الاعتمادات التي وافقت عليها لجنة شيلبي مؤخرا.

ومن بين القضايا المذكورة كان مشروع القانون الذي أقرته التجارة والعدل والعلوم والوكالات ذات الصلة لتمويل ناسا، حيث كتب فوس في رسالة 23 أكتوبر، إن الأموال المخصصة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

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وكتب فوس أن ميزانية ناسا البالغة 22.8 مليار دولار للسنة المالية 2019 تشمل 1.6 مليار دولار مقدمة للبحث والتطوير في مجال الاستكشاف، لكن هذه الأموال غير كافية لتمويل نظام الهبوط بالكامل الذي سيستخدمه رواد الفضاء للعودة إلى القمر في عام 2024.

وطلب 2.3 مليار دولار إضافية في ميزانية 2020 المالية للحفاظ على وكالة ناسا على المسار الصحيح لهدف الهبوط على سطح القمر.

كما أشارت الرسالة إلى قلق بشأن مهمة أوروبا كليبر المخطط لها لوكالة ناسا إلى قمر أوروبا الخاص بكوكب المشتري.