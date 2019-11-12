شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يسرق ميزة قد تقضى على "تيك توك ".. اعرف عمل ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الشهر الماضي اتخذ فيس بوك خطوة غير مسبوقة لإجراء جلسة أسئلة وأجوبة بين المدير التنفيذي مارك زوكربيرج والموظفين العموميين، وقد تم سؤال زوكربيرج خلال الجلسة عن صعود TikTok والتحدي الذي واجهه فيس بوك من المنافس الصيني، حيث أقر زوكربيرج "بالتهديد" والآن أطلق تطبيق انستجرام ميزة تبدو مستوحاة من TikTok.

وبحسب موقع TechCrunch الأمريكى، فقد طرح تطبيق انستجرام ميزة تسمى Reels، والتى تتيح للمستخدمين ابتكار مقاطع مدتها 15 ثانية تم ضبطها على الموسيقى تمامًا مثل TikTok، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة هذه الفيديوهات كجزء من Instagram Stories مع متابعيهم وأصدقائهم.

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وكما هو الحال مع TikTok سيحصل المستخدمين على فهرس للموسيقى لتسجيل الموسيقى الخاصة بهم، فيما أضاف التقرير من TechCrunch أنه سيكون لديهم أيضًا خيار استعارة الصوت من "مقطع فيديو تابع لأي شخص آخر لإنشاء ريمكس للفيديو، وقد تم إطلاق هذه الميزة حتى الآن في البرازيل وستكون متاحة على كل من iOS وأندرويد.

أما عن طريقة عملها فمثلما هو الحال مع مميزات مثل Boomerang أو Super-Zoom، يمكن للمستخدمين الوصول إليها بكل سهولة ويسر من خلال زر الكاميرا، كما يمكن للمستخدمين البحث عن الصوت في أي فيديو من خلال Explore tav of Instagram، كما سيكون بإمكان المستخدمين مشاركة تلك المقاطع بشكل مباشر عبر الرسائل الخاصة في حال لم يرغبوا بنشرها لجميع الأصدقاء.

وتعد هذه الميزة مشابهة لما يقدمه تطبيق تيك توك بشكل أساسي من خلال إتاحة الفرصة للمستخدمين لتصوير مقاطع فيديو قصيرة وتعديلها عبر المنصة، وبعدها اختيار مقاطع موسيقية أو صوتية مناسبة ونشرها للمستخدمين الأخرين على الشبكة، كذلك قيل إن الشركة تعمل على ميزة أخرى تعرف بـ Scenes الشبيهة تمامًا لتيك توك، والتي بدورها تتيح تصوير وتعديل مقاطع الفيديو ومشاركتها على الصفحة الرئيسية وليس القصة فقط، بحيث ستوفر أدوات للتعديل على المقاطع خلال الفترة القادمة.