مواصفات و مميزات Realme X2 Pro مع سعره الرسمي

Realme X2 Pro من الهواتف القوية التي اصدرتها شركة Realme في الآونة الأخيرة. و اعني بكلمة القوية بانه فعلاً جهاز قوي جداً. فهو يملك العديد من المميزات التي تميزه عن هواتف اخرى. بداية فهو مقابل السعر الخاص به فهو يملك العديد من المواصفات الغير موجودة في فئته السعرية بشكل عالمي. سواء من ناحية الأداء او الشاشة او الكاميرا فهذا الهاتف لديه ما يميزه عن باقي الهواتف و في هذا المقال نستعرض لك اهم مميزات و مواصفات الهاتف مع تسعيره الرسمي.

مواصفات Realme X2 Pro

المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 855+ دقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة(1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED و بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB من نوع UFS 2.1 بسعة 128GB او 256GB من نوع UFS 3.0 الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 كاميرا Telephoto بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.5 كاميرا Ultra Wide بدقة 8MP و فتحة f/2.2 مستشعر عمق Depth Sensor بدقة 2MP و فتحة f/2.4 الكاميرا الأمامية كاميرا وحيدة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 50Watt

مميزات Realme X2 Pro

الشاشة

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الشاشة تبدو عادية اذا قرات مواصفاتها. شاشة من نوع Super AMOLED مع طبقة حماية Gorilla Glass 5 و دقة 1080×2400 و حجم 6.5 بوصة. اضف الى هذه المواصفات ما يميزها. معدل التحديث هو 90Hz الموجود في Pixel 4 و OnePlus 7T. معدل التحديث العال يعني ان الشاشة التي تستعملها ستكون سلسلة جداً و ستشعر بان هاتفك اسرع من هواتف اخرى. مع تقنيات مثل HDR10+ و DCI-P3 100% تعني سطوع اعلى و الوان افضل و غيرها.

الأداء

معالج Qualcomm Snapdragon 855 plus هو المعالج الأفضل للهواتف الذكية لعام 2019. خاصة هواتف Android. و وجوده في هذا الهاتف يعني تقديم افضل اداء ممكن لهاتف ذكي. بسبب سرعة المعالج العالية في انوية الأداء العال او المتوسط. مع ذاكرة من نوع UFS2.1 او UFS3.0 ستساعد بشدة على تقديم اداء مثال و سرعة نقل بيانات جيدة. مع ذاكرة وصول عشوائي بين 6GB و 12GB لتستطيع تشغيل اكثر من تطبيق بسهولة بدون اي معاناة

البطارية و سرعة الشحن

حجم البطارية هو من رأيي الحد الادنى لأي حجم بطارية هاتف رائد في عام 2019. بطارية بحجم 4000mah ستعد بعمر بطارية يكفي ليوم كامل من الإستخدام المتنوع ما بين الـStand By و استعمال الشاشة و الألعاب. و سواء اتصل الهاتف بالـWifi او 4G مع دعم شحن سريع بقدرة 50Watt ضمن تقنية SuperVOOC Flash Charge. التي تستطيع شحن هاتفك لنسبة 100% في خلال 35 دقيقة فقط.

الكاميرات

تركيبة الكاميرات الرباعية ليست شيئاً جديداً. لكنها تظل ميزة نظراً لعدم وجودها بشكل كبير في هذه الفئة السعرية. الكاميرات الأربعة في الهاتف كل كاميرا لها استعمالها الخاص. عدسة اساسية للتصوير العادي بدقة 48MP و فتحة f/1.8 لتفاصيل مشبعة و صور واضحة و جيدة. مع كاميرا Telephoto بدقة 13MP و فتحة f/2.5 للتقريب البصري بجودة جيدة في الإضائة القوية. و كاميرا الـUltra Wide لتصوير المظاهر الطبيعية بدقة 8MP و صور واضحة في الاضائة القوية مع فتحة العدسة f/2.2. و اخيرا مستشعر العمق الذي سيساعدك على التقاط صور Portrait واضحة و جيدة جداً. بدقة 2MP للمستشعر.

مزايا اخرى

يحتوي على سماعات Stereo بالتعاون مع Dolby

لا يزال يحمل مدخل 3.5mm للسماعات

الجهاز محمي بطبقة Corning Gorilla Glass 5 في الشاشة و الظهر

بصمة الهاتف مدمجة في الشاشة

عيوب Realme X2 Pro

لا يوجد مدخل ذاكرة خارجية

لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي

سعر Realme X2 Pro

سعر الهاتف هو 400$ فقط. اي انه بتحويل العملة فقط سيكون بسعر 6500 جنيه مصري تقريباً. السعر جيد جداً لأن ارخص هاتف بهذه المواصفات هو Xiaomi Mi 9 و هو ليس بنفس المواصفات فعلاً. فهو ليس بمعالج Snapdragon 855+. و ليس بمعدل تحديث 90Hz. و سعر Mi 9 هو 8500 جنيه مصري تقريباً. اي ان هاتف Realme ارخص بكثير منه. فالتسعير ممتاز