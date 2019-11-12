تكنولوجيا: ابل تدعم ساعتها الذكية القادمة Series 6 بتحسينات في مقاومة الماء مع آداء أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم المحلل Ming-Chi Kuo تفاصيل جديدة حول ساعة ابل القادمة Series 6، التي تنطلق العام المقبل بتحسينات جديدة في ميزة مقاومة الماء، مع آداء أفضل.

يستمر المحلل Ming-Chi Kuo في إلقاء الضوء على المميزات التي تقدم من ابل في إصدارات عام 2020، وفي تقريره الأخير سلط Kuo الضوء على الجيل القادم من ساعات ابل الذكية Series 6، وإلى خطط ابل لتطوير الجيل الجديد.

كما أضاف Ming في تقريره، إلى أن ساعة ابل الذكية Series 6 ستنطلق برقاقة S6 جديدة، والتي تدعم الساعة الذكية بآداء أفضل عن الإصدار الحالي مع S5، من جانب أخر أكد المحلل Kuo على أن ساعة ابل الذكية القادمة Series 6 ستأتي بتقنية LCP التي ستدعم الإتصالات الخلوية والإتصال بشبكات Wi-Fi في الساعة الذكية.

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ويؤكد المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن ساعة Series 6 تأتي العام المقبل بمعايير أعلى في مقاومة الماء، مع القدرة على مقاومة الماء في عمق أكبر، ولفترة أطول، لتدعم المستخدم في الرياضة المائية مثل الغوص على سبيل المثال.

يذكر أن بعض التوقعات قد أشارت إلى أن ابل في طريقها لدعم ساعتها الذكية العام المقبل بشاشة MicroLED، مع تقنية تعقب حالة المستخدم أثناء النوم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول ساعة ابل Series 6 التي تنطلق رسمياً في النصف الثاني من العام المقبل.

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