لوحيات iPad Pro قد تأتي مع مستشعرات ثلاثية الأبعاد في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم أن شركة آبل تعمل في مجال الواقع المعزز منذ فترة. في الواقع، في السنوات القليلة المقبلة، ستقوم شركة آبل في حالة إذا كانت الشائعات صحيحة بإطلاق نظارات الواقع المعزز الخاصة بها. ومع ذلك، يبدو أننا سنتذوق ما سيأتي لاحقًا في العام 2020.

وفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg، إتضح أن شركة آبل قد تخطط لإطلاق iPad Pro جديد في العام 2020 حيث من المتوقع أن تتبنى الكاميرا المزدوجة والتي قد تأتي أيضًا مع مستشعر ثلاثي الأبعاد يمكن أن يُساعد المستخدمين في إستشعار العناصر في الحياة الواقعية من أجل الواقع المعزز. يُقال أن هذا المستشعر كان قيد التطوير في شركة آبل خلال السنوات القليلة الماضية ويبدو أنه يُعتبر أكثر تطورًا من Face ID.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى كيف سيعمل أو كيف سيتم إستخدام هذا المستشعر، ولكن من المتوقع أن يظهر لأول مرة على iPad Pro أولاً قبل أن يشق طريقه في النهاية إلى iPhone. كما قلنا، كانت شركة آبل تعمل في مجال الواقع المعزز لفترة من الوقت وقد قامت بالعديد من عمليات الإستحواذ في الماضي لتعزيز جهودها في هذا المجال، لذا بحلول العام 2020 يمكننا أن نحصل على ما يمكن أن تعمل عليه الشركة.

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بطبيعة الحال، شركة آبل ليست هي الوحيدة التي تحاول إنشاء أجهزة الواقع المعزز القابلة للإرتداء أو دمج التقنية في الأجهزة المحمولة، ولكن سيكون من المثير للإهتمام معرفة كيف تخطط آبل للإستفادة من هذه التكنولوجيا وكيف ستكون طريقة التنفيذ مختلفة عن المنافسين.