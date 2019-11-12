هيئة الإتصالات الصينية TENAA تؤكد حقيقة الهاتف Samsung W20 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف جديد قابل للطي في الصين في اليوم 19 نوفمبر. أشارت الشائعات السابقة إلى هاتف صدفي التصميم قابل للطي ولكن في الأسبوع الماضي أصبح من الواضح أن Samsung W20 5G سيكون ببساطة بمثابة طراز 5G من الهاتف Galaxy Fold الحالي. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف Samsung W20 5G يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهو ما أكد لنا مجددًا أن Samsung W20 5G ليس سوى طراز 5G من الهاتف Galaxy Fold، وليس طراز جديد كليًا.

الهاتف Samsung W20 5G يمتاز بأبعاد تبلغ 160.9 × 117.9 × 6.9 ملمتر، وهذه هي نفس أبعاد الهاتف Galaxy Fold عندما يكون مفتوحًا. تؤكد المعلومات المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية أيضًا وجود شاشة ثانوية بحجم 4.6 إنش.

تبلغ سعة البطارية في الهاتف Samsung W20 5G نحو 4135mAh وهي أقل قليلاً من 4380mAh الموجودة في الهاتف Galaxy Fold، ولكن هذه مجرد القائمة الأولية للمواصفات لذلك هناك مجال للخطأ.

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ستعقد شركة سامسونج حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Samsung W20 5G في اليوم 19 نوفمبر. التفاصيل المتعلقة بالأسعار لا تزال غير معروفة ولكن الهاتف قد يبقى حصريًا لشركة الإتصالات الأمريكية China Telecom. بناءً على شعبية Galaxy Fold في الصين، من المحتمل أن ينفد Samsung W20 5G على الفور عندما يتم إطلاقه.