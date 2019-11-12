فيسبوك تسمح بتعطيل نقاط التنبيهات الحمراء المزعجة

تجري فيسبوك تغييرًا جديدًا على تطبيقها للأجهزة المحمولة في سبيل تخفيف الإشعارات المكتظة، وذلك عبر السماح للمستخدمين بإيقاف تشغيل نقاط التنبيهات الحمراء المزعجة لبعض الأيقونات على شريط الاختصارات، كما أنها تتيح للمستخدمين إزالة بعض هذه الاختصارات بالكامل.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن التحكم بالذي يظهر في شريط التنقل لتطبيق فيسبوك بفضل خيار جديد يسمى إعدادات شريط الاختصار، بما في ذلك ما إذا كانت هذه التطبيقات تعرض نقاط تنبيهات حمراء.

ويمتلئ تطبيق التواصل الاجتماعي عادةً بالنقاط الحمراء التي تظهر على أجزاء مختلفة من التطبيق كلما تم نشر شيء جديد، وتظهر هذه النقاط بالنسبة لمعظم الأشخاص في أماكن عشوائية لا يهتم فيها المستخدم كثيرًا، مما يؤدي إلى تكدس التنبيهات.

ويمكن للمستخدمين غير المهتمين بالتنبيهات الجديدة الورادة من سوق فيسبوك Marketplace، على سبيل المثال، تعطيل تلك التنبيهات بالكامل.

ويشمل خيار إزالة علامات تبويب معينة السوق والمجموعات والأحداث والملف الشخصي وطلبات الأصدقاء والأخبار والألعاب والتعارف و Watch و Today In، كما يمكن كتم نقاط التنبيهات الخاصة بهذه التبويبات.

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وأكدت فيسبوك أن إعدادات شريط الاختصار يتم الآن نشرها لجميع المستخدمين، ويمتلك معظم مستخدمي iOS إمكانية الوصول إلى الميزات، والتي من المفترض أن تصل إلى جميع مستخدمي أندرويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال متحدث باسم الشركة: إننا نطرح أدوات التحكم في شريط التنقل لنجعل من السهل على الأشخاص التواصل مع الأشياء التي يرغبون فيها والتحكم في الإشعارات التي يتلقونها داخل تطبيق فيسبوك.

ويوجد الخياران الجديدان ضمن قائمة تظهر عندما يضغط المستخدم مع الاستمرار على أيقونة تطبيق في شريط الاختصار، بحيث يرى المستخدمون في هذه القائمة خيارين جديدين هما: “الإزالة من شريط الاختصار” و “إيقاف تشغيل نقاط التنبيهات”.

يذكر أنه في حال كنت تستخدم التطبيق لكنك لا ترغب في رؤية نقاط التنبيهات، فإن بإمكانك تحديد خيار “إيقاف تشغيل نقاط التنبيهات” للتخلص منها، وستظل قادرًا على فتح التطبيق من خلال النقر عليه، لكن دون الحصول على نقاط حمراء عليه عند نشر شيء جديد.