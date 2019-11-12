آيباد برو لعام 2020 قادم مع ميزة مفاجئة

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية نقلًا عن مصادر مطلعة بأن شركة آبل تعمل على مجموعة من أجهزة الواقع المعزز، والافتراضي التي تستخدم نظامًا جديدًا للاستشعار الثلاثي الأبعاد.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي نشرته أمس الاثنين: إن حاسوب (آيباد برو) iPad Pro جديدًا سيُطلق خلال النصف الأول من عام 2020 مع وحدة جديدة تحتوي على مستشعري كاميرا، بزيادة كاميرا واحدة عن الإصدار الحالي من الجهاز، وسيأتي أيضًا مع ثقب صغير للنظام الثلاثي الأبعاد، مما يتيح للناس إعادة إنشاء بيئة ثلاثية الأبعاد للغرفة، والأشياء، والناس.

ونقلت بلومبرج عن مصادرها – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة منتجات غير معلنة – فإن عملاقة التقنية الأمريكية تخطط لإضافة المستشعر إلى هواتف آيفون الجديدة التي يُتوقع أن تُطلق في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2020، إلى جانب إمكانات شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقًا للتقرير، فإن آبل تهدف في عام 2021، أو 2022 إلى إطلاق نظارة للواقع الافتراضي والمعزز مع التركيز على الألعاب ومشاهدة الفيديو، والاجتماعات الافتراضية. وتعتزم الشركة طرح نظارة واقع معزز خفيفة الوزن مطلع عام 2023. وهو ما يتوافق مع تقرير نشره موقع The Information حديثًا، وقال فيه: إن آبل أبلغت الموظفين بأنها تهدف إلى إطلاق أول نظارة لها بحلول عام 2022، والنظارات الشبيهة بالنظارات الشمسية بعد عام.

ويُشاع منذ مدة طويلة عزم آبل الدخول في سوق الواقع المعزز، خاصةً في ظل التوقعات بأن تكون الثورة القادمة في عالم التقنية – بعد الأجهزة المحمولة – لمجالي الواقع المعزز، والواقع الافتراضي. ولكن تاريخ دخول الشركة في هذا المجال لم يكن واضحًا مع تكتم الشركة على الأمر، مع أن تقارير سابقة توقعت أن يكون ذلك في عام 2020.

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وقال موقع The Information: إن شركة آبل أخرت الجدول الزمني المشاع إلى عام 2022، وذلك بسبب صعوبات تطوير التقنية. وبالإضافة إلى الجدول الزمني الجديد، قدم تقرير الموقع تفاصيل جديدة بشأن نظارة الواقع المعزز من آبل، والتي تحمل الاسم الرمزي (إن301) N301. ومن المفترض أن تشبه النظارة نظارة الواقع الافتراضي (أوكولوس كوست) Oculus Quest التي أُطلق في شهر أيار/مايو الماضي.

وكان (تيم كوك) – الرئيس التنفيذي لشركة آبل – قد قال سابقًا: إنه يعد الواقع المعزز “فكرةً عظيمةً، مثل الهاتف الذكي”، إذ قال في عام 2017 لصحيفة الإندبندنت: “إن الهاتف الذكي للجميع، علينا ألا نفكر في أن آيفون موجه لمجموعة سكانية معينة، أو بلد، أو سوق رأسي: إنه للجميع. أعتقد أن الواقع المعزز بذات العظمة، إنه عظيم”.

ومع نضوج سوق الهواتف الذكية، تتطلع شركة آبل، ومعها العديد من شركات التقنية الأخرى، إلى الواقع الافتراضي والمعزز بكونها مستقبل التقنية. وتعمل آبل منذ سنوات على شراء شركات التقنية الأصغر المتخصصة في هذا المجال. وكذا فعلت الشركات المنافسة، مثل: فيسبوك، ومايكروسوفت، وجوجل، إذ تستثمر جميعها في مشاريع، مثل (هولولنز) HoloLens، و(أوكولوس) من فيسبوك.