إنستاجرام تنافس تيك توك عبر أداة جديدة لتحرير الفيديو

أطلقت إنستاجرام أداة جديدة لتحرير الفيديو في البرازيل تنسخ بعضًا من أفضل ميزات تطبيق تيك توك TikTok المعروفة، والتي تسمى Reels، وهي متوفرة على كل من iOS وأندرويد.

وبالرغم من إطلاق الأداة في البرازيل، إلا أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول إمكانية إطلاقها في بلدان أخرى، لكن من المحتمل أن يتم ذلك إذا نجحت الأداة.

ويمكن للمستخدمين باستخدام Reels تسجيل مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وضبط سرعتها، وتزويدها بالموسيقى، أو استعارة الصوت من مقاطع فيديو خاصة بالآخرين – على غرار ميزة Duet في تطبيق تيك توك الصيني.

كما يمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو هذه مع قصصهم، أو إرسالها عبر الرسائل الخاصة المباشرة، أو نشرها في قسم جديد من علامة التبويب استكشاف في إنستاجرام المسمى Top Reels.

واختارت المنصة البرازيل كسوق اختبار استراتيجي للميزة الجديدة لأنها بلد تحظى فيه القصص والموسيقى بشعبية كبيرة.

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وتبدو الأداة طريقة ذكية من إنستاجرام للاستفادة من شبكتها الحالية من المستخدمين من أجل مواجهة تطبيق تيك توك، وذلك بعد أن حاولت فيسبوك في السابق استنساخ نجاح التطبيق بمنتج مستقل يسمى Lasso، لكن كان من الصعب بناء قاعدة مستخدمين من نقطة الصفر.

وحققت منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة فيسبوك نجاحًا كبيرًا في عام 2016 مع ميزة القصص المستنسخة من تطبيق سناب شات Snapchat.

هذا ومن الواضح أن إنستاجرام تحاول سرقة الأضواء من تيك توك، لكن مدير إدارة المنتج في الشركة، روبي شتاين Robby Stein، قال: لا يوجد منتجان متماثلان تمامًا، وتعد مشاركة الفيديو مع الموسيقى فكرة عالمية، ونعتقد أن الجميع يهتمون باستخدامها، ونركز على كيفية جعل هذا التجربة فريدة بالنسبة لنا.

وأوضحت المعلومات السابقة أن شركة فيسبوك حريصة جدًا على مواجهة الصعود السريع لتطبيق تيك توك، إذ بالإضافة إلى إطلاق Lasso، فقد كشف مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg عن طموحات فيسبوك فيما يتعلق بالتطبيق الصيني عبر تسريبات ظهرت في شهر أكتوبر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك حينئذ إلى أن الشركة قد تلجأ إلى تجنيد إنستاجرام في المعركة ضد التطبيق الناشئ الجديد، ومن المؤكد أن الوقت مناسب الآن لمنافسي تيك توك للانقضاض عليه، إذ شهد التطبيق نمواً هائلاً لكنه يواجه مشكلات من الجهات التنظيمية، بما في ذلك مراجعة الأمن القومي للولايات المتحدة.