اختبار HONOR 9X يظهر قوته ومتانته

كشف الاختبار الداخلي لهاتف HONOR 9X الحديث من حيث المقاومة والمتانة أنه صُمم ليعمل لفترة طويلة. وتعرّض HONOR 9X خلال اختبار الجودة لظروف قاسية وذلك لضمان الأداء المثالي فيما يتعلق بخصائص الشاشة ومتانة الأزرار وقوة الإشارة وجودة الصوت. كما تم اختبار الهاتف الذكي لضمان تحمّله للصدمات والسقوط ودرجات الحرارة القصوى وغيرها.

ويعتبر HONOR 9X أول هاتف من الشركة مزود بكاميرا السيلفي الأمامية التي تخرج للأعلى كحل مبتكر لتعزيز تجربة المشاهدة. وتستطيع الكاميرا تحمّل وزن يصل إلى 15 كجم ودعم ما يصل إلى 100 ألف حركة وتحمّل الاستخدام طوال اليوم لمدة خمس سنوات. وتُنبه الآلية المبتكرة للكشف عن السقوط، الكاميرا الأمامية للتراجع إلى داخل جسم الهاتف الذكي في حال وقوع أي حادث.

جدير بالذكر أنّ HONOR 9X يمتاز بالتقنيات المبتكرة والجريئة المعتمدة على القدرات التقنية القوية التي تلبي احتياجات الشباب، ويجمع بين أبرز التقنيات والتصميم الجميل والمتانة طويلة الأجل.