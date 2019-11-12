احذر! فيسبوك تشغل كاميرا آيفون سرًا أثناء تصفح تطبيقها

حذر أحد مستخدمي تطبيق فيسبوك على هواتف آيفون من أن الشركة تستخدم سرًا كاميرا الهاتف أثناء تصفح صفحة (آخر الأخبار)، ونشر مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه.

وقال (جوشوا مادوكس) Joshua Maddux في تغريدة له على موقع تويتر: “وجدت مشكلة خصوصية وأمان من فيسبوك. حين يكون التطبيق مفتوحًا، فإنه يستخدم الكاميرا بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح آخر الأخبار. لاحظ أن الكاميرا تظهر السجادة”.

ونشر مادوكس مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه في تطبيق فيسبوك على نظام (آي أو إس) المشغل لهواتف آيفون من شركة آبل، ويمكن في مقطع الفيديو رؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح التطبيق.

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وقال موقع TNW التقني: إن النتائج التي كشف عنها مادوكس “تتفق مع محاولاتنا الخاصة”. وأضاف: “على الرغم من أن أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2.2 تُظهر بالفعل أن الكاميرا تعمل بشكل نشط في الخلفية، فإن المشكلة لا تؤثر على نظام التشغيل iOS 13.1.3. لاحظنا أيضًا أن المشكلة تحدث فقط إذا منحت تطبيق فيسبوك إمكانية الوصول إلى الكاميرا. وإن لم يكن الأمر كذلك، يبدو أن تطبيق فيسبوك يحاول الوصول إليه، لكن (آي أو إس) يحظر المحاولة”.

ويُعتقد أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المشكلة هي السلوك المتوقع، أو مجرد خطأ في النسخة الخاصة بنظام (آي أو إس) من التطبيق. خاصةً أن موقع TNW أكد أن المشكلة ليست موجودة في نظام أندرويد (الإصدار 10 على هاتف جوجل بكسل 4).

وبغض النظر عن السبب، فإن هذا السلوك قد يثير قلق الكثير، خاصةً بالنظر إلى سجل فيسبوك، عندما يتعلق الأمر بخصوصية المستخدمين، مثل فضيحة شركة الاستشارات السياسية البريطانية (كامبريدج أناليتيكا) Cambridge Analytica.