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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. فقدان مركبة الفضاء Philae على سطح مذنب والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فقد كان الأمر شديد على المركبة التى فصلت عن مركبة المدار التى تدعى روزيتا، وكان من المفترض أن تستخدم أدوات مساعدة لتأمين نفسها على سطح المذنب، ولكن لم يتم إطلاقها مطلقًا.
المركبة على المذنب
وعندما هبطت المركبة ارتدت على الفور إلى الفضاء، وجلب الارتداد الأول المركبة نصف ميل فوق سطح المذنب قبل أن تعيدها الجاذبية إلى أسفل.
وانجرفت المركبة وارتدت حول المذنب لمدة ساعتين قبل أن تفقد كاميرات روزيتا مسارها، واعتقد العلماء أنها عالقة في بقعة مظللة حيث لا يمكن لأشعة الشمس الوصول إلى ألواحها الشمسية.
واستمرت البطاريات لأكثر من يومين على السطح، لذلك انجزت المركبة بعض العلوم، وأبرزها أنها وجدت جزيئات عضوية لم يتم اكتشافها من قبل على المذنب.
كما استمرت مركبة Philae مفقودة لمدة عامين قبل أن يجدها العلماء، حيث كانت عالقة في شق مظلم على رأس المذنب.
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