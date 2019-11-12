شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق Y9 S.. أحدث هاتف في سلسلة Y الشبابية بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن استعدادها لإطلاق هاتف هواوي Y9 S الذي ينتمى لسلسلة الهواتف الشبابية Y-Series والتى حققت نجاحاً ساحقاً بين المستخدمين الشباب، خلفاً لما حققه هواوي Y9 Prime 2019 الذى يتمتع به من إمكانيات وقدرات يبحث عنها فئة المستخدمين الشباب في مصر.

وصرح "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر قائلاً: "نحن نؤمن بأن المستخدمين الشباب يمثلون جزءا كبيرا من فئات المستخدمين لذا تتطلع هواوي دائماً للتركيز على سلسلة هواتف Y التي صُممت خصيصاً لهم بإمكانيات وقدرات متطورة تساعدهم على انجاز أعمالهم اليومية بكل سرعة وسهولة، لذا قمنا بالارتقاء بمفهوم الهواتف المتوسطة وزودناها ببعض مزايا فئة الهواتف الرائدة مع الحفاظ على أسعارها المناسبة التي تناسب جميع المستهلكين."

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تحرص هواوي دائماً على إمداد مستخدميها بالابتكار في كل فئات الهواتف الذكية التي تصممها، وخصوصاً فئة الهواتف الاقتصادية التي يتطلع اليها المستخدمين الشباب دائماً. حيث تستهدف هواتف Y-Series فئة المستخدمين الشباب من خلال مواكبة الاستخدامات الشبابية التي تتمثل في تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئة من المستخدمين بالإضافة الي تلبية تطلعاتهم المستقبلية في هواتفهم الذكية وهذا يمثل أفضل قيمة شرائية مقابل الإمكانيات والقدرات المتطورة من تكنولوجيا متقدمة وكاميرا رائعة التي جعلت سلسلة Y-Series الرفيق الأمثل للشباب.

يأتي هواوي Y9 S لينتهج نفس درب هواتف سلسلة Y الشبابية التي حققت نجاح باهر في السوق المصري بعدما حقق هواوي Y7 Prime 2019 ومن بعده هواويY9 Prime 2019 رواجاً ونجاحاً واسعاً بين مستخدمي فئة الهواتف المتوسطة في مصر.

الجدير بالذكر، أن هواوي تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها في المقام الأول، حيث تعمل على تقديم هواتف تفوق تطلعات مستخدميها باستمرار، وذلك انطلاقاً من حرصها على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها.