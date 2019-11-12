شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صورا جديدة لتلسكوب "جيمس ويب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورا تظهر الحجم الهائل لتلسكوب "جيمس ويب" الفضائى، الذى وصلت تكلفة إنشائه حتى الآن إلى 9.66 مليار دولار، وسيقدم صورا غير مسبوقة للفضاء، حسب سكاي نيوز.

ومن المقرر أن يتم إطلاق "تلسكوب ويب" فى مارس 2021، حيث سيكون قادرا على التقاط أقصى أبعاد من الفضاء يتم التقاط صورها حتى الآن، بتفاصيل ودقة غير مسبوقة.



حجم جيمس ويب

وحتى ذلك الحين، لا يزال تلسكوب ويب يتم بناؤه فى مستودع فى مدينة لوس أنجلوس الأميركية، من قبل "ناسا"، وشركة الدفاع "نورثروب غرومان".

ونشرت "ناسا" صورة للتلسكوب الجديد على تويتر، لتوضيح مدى ضخامة، معلقة عليه بالقول: "تعرض هذه الصورة مدى ضخامة #NASAWebb (تلسكوب ويب). وسنشارككم المزيد من الصور من خلف الكواليس".



تلسكوب جيمس ويب

ولتفسير الحجم الضخم للتلسكوب، لا بد من معرفة أن حساسية الجهاز، أو مقدار التفاصيل التى يمكن أن يلتقطها، ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم المرآة التى تجمع الضوء من الأشياء التى يتم رصدها"، بحسب "ناسا".

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وأضافت الوكالة الأميركية: "مساحة أكبر تجمع المزيد من الضوء، تماما كما يجمع الدلو الكبير حجما كمية أكبر من الماء لدى هطول الأمطار، مقارنة بالدلو الصغير".



التلسكوب

ويبلغ قطر مرايا تلسكوب "ويب" 6.5 متر، وهى زيادة كبيرة مقارنة بقطر 2.4 متر الذى تمتعت به مرايا التلسكوب "هابل".



تلسكوب جيمس ويب

وهابل هو تلسكوب فضائى يدور حول الأرض، أمد الفلكيين بأوضح وأفضل رؤية للكون على الإطلاق، بعد أن عانوا على مدار سنوات من المقاريب الأرضية التى تقف فى طريق وضوح رؤيتها الكثير من العوائق.