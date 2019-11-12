شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد خروج الروبوت "فيدور" إلى الفضاء المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن يفجيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنيا تيخنيكا" (مطور الروبوت): أن الربوت "فيدور" قد يذهب إلى الفضاء المفتوح خلال رحلته القادمة إلى محطة الفضاء الدولية، والمقرر إجراؤها في الفترة من 2022 إلى 2023، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال دودوروف على قناة يوتيوب "روسكوسموس تي في": "في مخططاتنا عدة أعمال من هذا النوع. 2022-2023 عمل الروبوت على سطح محطة الفضاء الدولية".

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وفقًا لدودوروف، في عام 2023، سيغادر فيدور لأول مرة على متن مركبة "أوريول" (التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيديراتسيا)، لكن خلال الرحلة الأولى لن تلتحم بالمحطة، ولكنها ستحلق حول الأرض. في المستقبل، يمكن استخدام روبوتات مماثلة على سطح القمر، وسيتم استبدال الأطراف السفلية بقاعدة عجلات، كما هو الحال في المركبة القمرية.

وجرى إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-14" وعلى متنها الروبوت المجسم "فيدور"، في مدار أرضي منخفض يوم 22 آب/أغسطس. وبعد خمسة أيام، ومن خلال المحاولة الثانية التحمت المركبة بالمحطة الفضاء الدولية.