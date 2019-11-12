تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف سامسونج Galaxy A51 بكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A51، الذي يتميز بكاميرة خلفية رباعية بتصميم مستطيل، ومستشعر للبصمة في الشاشة، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy A51 خلال الفترة القادمة، بعد أن قدمت كلاً من هاتفي Galaxy A50 وGalaxy A50s هذا العام، واليوم تقدم التسريبات المصورة نظرة واضحة لتصميم الإصدار القادم Galaxy A51.

ويتميز هاتف Galaxy A51 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.51 إنش، ومن المتوقع أن يدعم جودة عرض FULL HD بلس، كما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم مستطيل مع إعدادات رباعية بشكل حرف L، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما يأتي هاتف Galaxy A51 بتصميم ثقب الشاشة في المنتصف، وهو التصميم الذي قدم من سامسونج في هواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 بلس هذا العام.

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أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويأتي بواجهة One UI 2.0 التي تركز على نظام تشغيل Android 10.

من جانب أخر يتميز هاتفGalaxy A51 بقياسات 158.4 في 73.7 في 7.9مم، بسماكة 8.5مم عند الوحدة البارزة في الكاميرة الخلفية، أيضاً من المتوقع أن يأتي مستشعر البصمة في الشاشة. على أن تحدد سامسونج قريباً موعد للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A51 قبل نهاية هذا العام.

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