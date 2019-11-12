تسريب المواصفات التقنية للمعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أننا نقترب من توديع العام 2019، فهذا يعني أنه يتوجب علينا أن نتوقع وصول المعالج الرائد المقبل لشركة كوالكوم. يُعتقد أن خليفة +Snapdragon 855 سيحمل إسم Snapdragon 865 وقد تم تسريب مواصفاته الأولية الآن من قبل مصدر صيني موثوق. أعلنت شركة كوالكوم بالفعل أنها ستعقد مؤتمرها السنوي Snapdragon Tech Summit في أوائل شهر ديسمبر، ويمكننا أن نتوقع ظهور Snapdragon 865 بشكل رسمي في ذلك الوقت.

يُعتقد أنه سيتم تصنيع المعالج Snapdragon 865 القادم من شركة كوالكوم من قبل شركة سامسونج بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 7nm EUV ومن المرجح أن يأتي في صيغتي 4G و 5G. وعندما يتعلق الأمر ببقية المواصفات، فقد أشار التسريب الجديد إلى أن المعالج Snapdragon 865 سيضم نواة رئيسية من طراز ARM Cortex-A77 بتردد 2.84GHz جنبًا إلى جنب مع ثلاثة أنوية Cortex-A77 أخرى بتردد 2.42GHz، وأربعة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 1.8GHz.

وفيما يخص معالج الرسوميات، يُعتقد أن المعالج Snapdragon 865 سيستخدم معالج الرسوميات Adreno 650 والذي ينبغي أن يوفر أداءً أفضل بنسبة 20% مقارنة مع المعالج Adreno 640.

يُعتقد أيضًا أن المعالج المركزي سيكون أسرع بنسبة 20 في المئة مقارنة مع المعالج +Snapdragon 855. تشير تكهنات أخرى إلى أن المعالج سيدعم الذاكرة العشوائية LPDDR5 وينبغي أن نرى Samsung و Xiaomi و Sony بإعتبارها أولى الشركات التي ستقوم بإستخدام هذا المعالج الرائد الجديد في أجهزتها الرائدة القادمة.