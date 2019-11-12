الهاتف Galaxy Fold القابل للطي ينفد مرة أخرى في الصين في غضون بضعة دقائق

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الأسبوع الماضي، قامت شركة سامسونج بعرض الدفعة الأولى من الهاتف Galaxy Fold للبيع في الصين، وهي الدفعة التي نفدت كما أخبرناكم في وقت سابق في غضون خمس دقائق فقط. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة سامسونج بعرض الدفعة الثانية من هذا الهاتف القابل للطي للبيع في الصين يوم أمس، وهي الدفعة التي نفدت أيضًا في غضون دقائق معدودة على الرغم من حقيقة أن الهاتف يُكلف أكثر من 2000 دولار أمريكي.

لم تكشف لنا شركة سامسونج عن عدد الوحدات التي قامت ببيعها من الهاتف Galaxy Fold، ولكننا نشك في أن الرقم مرتفع للغاية. ومع ذلك، بعض الأشخاص دفعوا في الواقع ما يُعادل 2288 دولار أمريكي للحصول على هذا الهاتف الذي يضم شاشة Dynmaic AMOLED مرنة بحجم 7.3 إنش والمعالج الثماني النوى Snapdragon 855.

الهاتف متوفر مع 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف، وإثنتان في الأمام وأخرى أعلى شاشة AMOLED الصغيرة الموجودة في الخارج. باعت شركة سامسونج الهاتف Galaxy Fold الذي يضم بطارية 4380mAh ويفتقر إلى تكنولوجيا 5G. لم يتم تحديد تاريخ عرض الدفعة الثالثة من الهاتف Galaxy Fold في الصين، ولكن نتوقع أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.