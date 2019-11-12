شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجمع بيانات صحية عن ملايين الأمريكيين دون علمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تجمع معلومات مفصلة عن السجلات الصحية لملايين الأمريكيين دون أن تبلغ المرضى أو الأطباء، وذلك وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب الصحيفة، فيقوم Ascension التي تتخذ من سانت لويس مقراً له، وهو ثاني أكبر نظام صحي في الولايات المتحدة، بمشاركة نتائج المختبرات والتشخيصات وسجلات الاستشفاء، بالإضافة إلى تاريخ الصحة الكامل مع أسماء المرضى وتواريخ الميلاد، مع جوجل.

وقد تم تسمية هذا النظام الجديد باسم "Project Nightingale”، وكشف شخص مطلع على الأمر لصحيفة WSJ أن ما لا يقل عن 150 من موظفي جوجل يمكنهم الوصول إلى البيانات المتعلقة بعشرات الملايين من المرضى، فيما تفيد التقارير أن جوجل تستخدم البيانات لتصميم برنامج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي حين أن هذا قد يبدو وكأنه غزو للخصوصية، فإن قانون قابلية تحمل التأمين الصحي والمساءلة (HIPPA) يسمح للمستشفيات عادة بمشاركة البيانات مع الشركاء التجاريين، دون إخبار المرضى، إذا تم استخدام هذه المعلومات لمساعدة المستشفى على توفير الرعاية الصحية، ونظرًا لأن شركات مثل Google وAmazon وApple وMicrosoft تحاول جعل نفسها ذات صلة بمجال الرعاية الصحية، فمن المحتمل أن نرى المزيد من ذلك.