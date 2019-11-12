تكنولوجيا: "آبل" تجهز عشاق "آيباد" لمفاجأة ثلاثية الأبعاد

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وأوضحت التقارير أن حاسب "آيباد برو" الجديد، سيتم طرحه في النصف الأول من عام 2020 المقبل، بحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص.
كما سيتم دعم "آيباد برو" الجديد بعدد من الميزات الذكية الجيدة، أبرزها مستشعر جديد "ثلاثي الأبعاد"، يشبه بصورة كبيرة تقنية "فيس آي دي"، ولكن مدعومة بكاميرات ذات قدرات فائقة.
وسيمكن من خلال المستشعر الثلاثي الأبعاد، حاسب "آيباد برو" مستخدمه من إعادة بناء غرف والأشياء وربما الأشخاص، لتجربة "واقع معزز" جديدة كليا على الشركة الأمريكية.
وستدعم المستشعرات الجديدة الثلاثية الأبعاد، سماعات رأس جديدة تنوي أن تطرحها "آبل" لتتوافق مع حواسيب "آيباد"، بحيث يمكن للشخص السير والعيش بجوار ومع كائنات افتراضية، يصممها الشخص من خياله.
وأوضحت التقارير أن سماعات الرأس الجديدة، لن يتم طرحها في عام 2020، بل قد تتأخر إلى عام 2021، حتى تخوض كل الاختبارات اللازمة، قبل طرحها رسميا في الأسواق.
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