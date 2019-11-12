شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تجهز عشاق "آيباد" لمفاجأة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "آبل" الأمريكية تجهز مفاجأة لعشاق حواسيبها اللوحية "آيباد" وصفت بأنها ستكون مفاجأة "ثلاثية الأبعاد"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأوضحت التقارير أن حاسب "آيباد برو" الجديد، سيتم طرحه في النصف الأول من عام 2020 المقبل، بحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص.

كما سيتم دعم "آيباد برو" الجديد بعدد من الميزات الذكية الجيدة، أبرزها مستشعر جديد "ثلاثي الأبعاد"، يشبه بصورة كبيرة تقنية "فيس آي دي"، ولكن مدعومة بكاميرات ذات قدرات فائقة.

وسيمكن من خلال المستشعر الثلاثي الأبعاد، حاسب "آيباد برو" مستخدمه من إعادة بناء غرف والأشياء وربما الأشخاص، لتجربة "واقع معزز" جديدة كليا على الشركة الأمريكية.

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​وستدعم المستشعرات الجديدة الثلاثية الأبعاد، سماعات رأس جديدة تنوي أن تطرحها "آبل" لتتوافق مع حواسيب "آيباد"، بحيث يمكن للشخص السير والعيش بجوار ومع كائنات افتراضية، يصممها الشخص من خياله.

وأوضحت التقارير أن سماعات الرأس الجديدة، لن يتم طرحها في عام 2020، بل قد تتأخر إلى عام 2021، حتى تخوض كل الاختبارات اللازمة، قبل طرحها رسميا في الأسواق.