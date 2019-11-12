شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات " على بابا " تتجاوز 38.4 مليار دولار فى يوم العزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة "على بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية، أن مبيعات يوم العزاب على مختلف المنصات بينها على إكسبرس وصلت 38.4 مليار دولار هذا العام.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فقد تمكنت مجموعة على بابا على منصاتها المختلفة من بينها على إكسبرس من تحقيق مبيعات قياسية ليوم العزاب من العام الحالى 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 38.4 مليار دولار (268 مليار يوان صيني)، متجاوزة بذلك الرقم القياسى السابق والذى تحقق فى 11 نوفمبر العام الماضى بواقع 30.7 مليار دولار.

Advertisements

وكشف التقرير أنه قد شارك فى تحقيق هذا الرقم أكثرمن نصف مليار شخص حول العالم، فيما يعد "يوم العزاب" أكبر يوم مبيعات من كل عام بالنسبة للقيمة التجارية وحجم المبيعات للشركات الكبرى، ويتوافق مع 11 نوفمبر، فيما يقوم "على بابا " ومتجره "على إكسبرس" بعمل تخفيضات كبيرة خلال في مثل هذا اليوم من كل عام، ما يرفع جذب المستهلكين للمنتجات.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن أغرب الأمور، أن "على بابا" تمكن من الوصول إلى أول مليار دولار خلال 68 ثانية فقط للافتتاح، فيما وصلت مبيعات المجموعة بعد نحو 12 ساعة للافتتاح وصلت 26 مليار دولار، قبل أن تُختتم اليوم بتحقيق 38.4 مليار.