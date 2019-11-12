علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: فيس بوك يتيح للمستخدمين إخفاء الإشعارات والتحكم بها .. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن إطلاقها اختصار جديد يتيح للمستخدمين التحكم في الإشعارات الواردة من صناديق التصفح مثل "شريط الاختصارات" في تطبيقها على الهواتف المحمولة.

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وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هذه الميزة متاحة حالياً لنظام iOS على أن يتم توفيرها في الأسابيع القادمة لنسخة الأندرويد، فيما تعمل الميزة الجديدة من خلال الضغط المطول على أي من الأيقونات المتواجدة أعلى واجهة التطبيق الرئيسية والتي تحمل مركز التسوق Marketplace وتبويب Watch لمشاهدة الفيديوهات وتبويب المجموعات وغيرها.

وستظهر قائمة فرعية تحوي ثلاثة خيارات وهي إيقاف الإشعارات الواردة أو إزالة الاختصار من القائمة والأخير هو للتحكم بإعدادات شريط الاختصارات، فيما بررت فيس بوك هذه الخطوة بانها تسعى لتسهل وصول المستخدم للأشياء التي يعني بها عبر التحكم بالإشعارات الواردة إليه بطريقة أفضل وبالتالي متابعة اهتماماته المفضلة من خلال تخصيص هذه الإعدادات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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