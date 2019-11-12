تكنولوجيا: HONOR تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف HONOR V30 في 26 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة HONOR يوم 26 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف HONOR V30 التي تأتي بميزة دعم شبكات 5G.

تعقد علامة هواوي الفرعية HONOR مؤتمرها القادم في الصين، لتقدم هواتف HONOR V30، وفي إعلان الشركة التشويقي الذي نشر مؤخراً، أكدت صور الهاتف على تصميم ثقب الشاشة لكاميرة أمامية مزدوجة، كما تتميز الهواتف بإطارات أنحف.

أيضاً من المقرر أن تأتي هواتف HONOR V30 بدعم نمط ثنائي SA و NSA في شبكات الجيل الخامس، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف HONOR V30 سيتميز بشاشة LCD، مع كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يكون المستشعر IMX686 من سوني.

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من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن HONOR V30 ينطلق بقدرة بطارية 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 22.5W.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف HONOR V30 Pro بشاشة OLED مع معالج Kirin 990 5G، كما يأتي بكاميرة خلفية رباعية، مع مستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع شحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما يدعم شاحن لاسلكي بقدرة 15W.

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