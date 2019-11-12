Honor تحدد رسميًا موعد وصول هاتفها الرائد Honor V30، وسيدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر Honor هي أخر شركة تصدر هاتفًا رائدًا في نهاية السنة التقويمية، فهي عادة تقوم بالكشف عن سلسلة هواتف Honor V Series في شهر ديسمبر من كل عام. أعلنت الشركة اليوم أنها ستقوم بالكشف عن الهاتف Honor V30 في وقت مبكر هذا العام، وبالضبط في اليوم 26 نوفمبر.

عندما تم الإعلان عن الهاتف Honor V20، كان هذا الأخير هو أول هاتف ذكي مزود بثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الشاشة، وسيحتفظ الهاتف Honor V30 بهذا التصميم، ولكن الآن أصبح القطع بيضاويًا لإفساح المجال أمام كاميرتين. من المحتمل أن تظل شاشة LCD مسطحة نظرًا لأنه يمكن رؤية مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

على الرغم من أننا نتوقع إجراء حدث منفصل للكشف عن هاتف آخر يُدعى Honor View 30 في الأسابيع الأولى من العام المقبل، إلا أنه تم تسريب علبة تكشف أن هذا الهاتف سيحمل في الواقع إسم Honor Vera 30، مما يعني أن شركة Honor ذاهبة للتخلص من اللاحقة View في الإسم.

إذا قررت شركة Honor الإستعانة باللاحقة Vera، فذلك يعني أن الشركة ستعلن على الأرجح عن إلتزامها بالولاء والإخلاص لعلامتها التجارية والمستخدمين، لأن الكلمة Vera تأتي من اللغة اللاتينية وتعني حقيقي وصحيح.