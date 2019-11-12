Galaxy A51 يظهر في أولى الصور، وسيأتي مع أربع كاميرات في الخلف، وبنظام Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، ألقينا نظرة أولية على الهاتف Galaxy A51 القادم من شركة سامسونج مع أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L. ظهر هذا الهاتف أيضًا في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يحمل الإسم الرمزي SM-A515F مما أكد لنا أنه سيضم المعالج Exynos 9611 وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، تمامًا مثل الهاتف Glaxy A50s.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على أولى الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف Galaxy A51 من مختلف الزوايا. وبناءً على هذه الصور، فالهاتف Galaxy A51 الجديد سيضم أربع كاميرات في الخلف وثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة على غرار سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series.

يبدو أن الهاتف Galaxy A51 سيضم شاشة بإطار نحيف في جميع الجوانب الأربعة تمتاز بحجم 6.5 إنش، وسيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. ويٌقال بأن هذا الهاتف سيمتاز كذلك بأبعاد تبلغ 158.4 × 73.7 × 7.9 ملمتر.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات في الخلف، فقد تردد أن الهاتف Galaxy A51 سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابكسل أيضًا، فضلا عن كاميرا رابعة بدقة 5 ميغابكسل لإستشعار معلومات العمق.

الهاتف Galaxy A51 سيضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C الذي يتواجد بجانبه مكبر الصوت ومنفذ السماعات 3.5mm. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم رصد الهاتف Galaxy A51 اليوم يحصل أيضًا على شهادة WiFi مما أكد لنا أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10.